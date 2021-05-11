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    連續殺害11女、最小僅9歲... 法國「亞爾丁食人魔」病死

    法國連續殺人犯弗尼爾週一在巴黎一家醫院病逝。（美聯社）

    法國連續殺人犯弗尼爾週一在巴黎一家醫院病逝。（美聯社）

    2021/05/11 10:54

    〔即時新聞／綜合報導〕法國連續殺人犯弗尼爾（Michel Fourniret）因在法國與比利時的亞爾丁森林一帶殺害11人，死者多為年輕女性，其中一位年僅9歲，弗尼爾也被稱為「亞爾丁食人魔」。在關押多年過後，弗尼爾週一因慢性疾病死於巴黎一家醫院中。

    綜合外媒報導，弗尼爾從1987年開始在位於法比邊境的亞爾丁森林進行連續殺人，目標鎖定少女及年輕女性，大多數受害者在生前都曾遭到弗尼爾性侵，弗尼爾持續做案，直到2003年試圖綁架一位13歲少女時，少女逃脫後報警，弗尼爾因此被捕，而弗尼爾的妻子奧利維爾（Monique Olivier）也和他一同做案，兩人日後皆被判處無期徒刑。

    弗尼爾在2008年時被控7項謀殺罪，遭判處無期徒刑，妻子也因共謀犯案，被判無期徒刑。弗尼爾在關押期間，陸續坦承犯下多起謀殺案，使得弗尼爾所謀殺的人數到達11人之多，其中年紀最小的受害者伊絲戴拉（Estelle Mouzin）只有9歲，弗尼爾在去年3月才承認他在2003年時殺害伊絲戴拉，目前伊絲戴拉謀殺案尚未起訴，遺體也尚未尋獲。

    今年79歲的弗尼爾已入獄近20年，近日因為心臟及呼吸系統問題陷入昏迷，8日以來一直都在巴黎一家醫院中治療，然而弗尼爾在10日因病死亡，巴黎檢察官表示將對弗尼爾的死因進行調查。

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