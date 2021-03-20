悚？他在紐澤西打死1人 落網供出已殺害15人

美國男子藍儂（Sean Lannon）在紐澤西州殺害1人後落網受審，竟加碼供出他先前已在新墨西哥州殺害15人。（美聯社）

2021/03/20 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子藍儂（Sean Lannon）在紐澤西州東格林威治鎮入室偷竊時，用鐵鎚將受害人達布科夫斯基（Michael Dabkowski）活活打死，藍儂落網後，竟向偵訊人員供出他先前已在新墨西哥州殺害15人，其中包括和他分居的妻子。

據《CNN》報導，通緝犯藍儂3月初在密蘇里州被捕，移送到紐澤西州受審，負責此案的格洛斯特郡（Gloucester County）檢察官古提耶瑞斯（Alec Gutierrez）指出，藍儂於警方偵訊當中，坦承包括這次的受害者在內他一共殺害了16人，其中不乏殺人後分屍以湮滅證據。

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據了解，新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）警察局，3月5日曾調查涉及4具遺體的分屍案，其中1名死者就是藍儂分居妻子詹妮弗（Jennifer Lannon）。此外，蘭儂家鄉、新墨西哥州格蘭茨（Grants）警方也正在調查另外3起命案。

藍儂19日因紐澤西命案遠距出庭時，公設辯護人昂格（Frank Unger）反對採用有關新墨西哥州的供詞，並強調藍儂多年來遭受死者達布科夫斯基的性虐待，而且當時是對方率先動手攻擊，藍儂出於自我防衛才會拿著死者的鐵鎚反擊。

審案法官克萊默（Mary Beth Kramer）表示，藍儂的犯罪性質以及身為通緝犯的事實，使得他有潛逃的風險，對社區造成的潛在危害也相當大，因此裁定藍儂不能保釋繼續關押等候下次開庭。

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