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    法國空軍驚傳超恐怖霸凌！飛行員被綁在戰機實彈射擊標靶上

    法國空軍1名戰鬥機飛行員，指控同僚強行將他綁在戰機實彈射擊標靶上，過程中可以聽到戰鬥機射彈的聲音。（路透）

    法國空軍1名戰鬥機飛行員，指控同僚強行將他綁在戰機實彈射擊標靶上，過程中可以聽到戰鬥機射彈的聲音。（路透）

    2021/05/09 09:56

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！法國空軍1名戰鬥機飛行員近日委任律師發起刑事訴訟，控訴2019年3月他剛被派至科西嘉島時遭遇恐怖霸凌，同僚竟然強行將他綁在戰機實彈射擊標靶上，過程中可以聽到戰鬥機射彈的聲音，法國空軍對此強調涉案人員都已接受嚴厲的懲罰。

    據《路透》報導，受害飛行員指控，他當天被戴上頭套後，幾名同僚將他強行拉上皮卡車載至標靶處。從外流的照片可以看到，飛行員的雙手手腕、雙腳膝蓋與腳踝都被膠帶緊緊捆住，整個人更是被尼龍束帶綁在實彈標靶上。

    飛行員委任律師伯納（Frederic Berna）所提供的影片中，不難發現戰鬥機在附近進行了好幾次低空飛行，受害者指稱當時可以聽到實彈發射的聲音。伯納說，這些照片和影片是現場人員所拍攝，並透過WhatsApp互相分享，還傳給了遭到霸凌的飛行員看。

    至於為何2019年的事件現在才提出指控，伯納表示這是因為受害人不想挑戰法國軍方，直到2020年飛行員才向長官報告過此事，但上級的應對方式讓他感到不滿，因此決定發起刑事訴訟。

    法國空軍發言人斯佩特（Stephane Spet）對此證實，法國空軍指揮官已於今年1月獲悉霸凌事件，並下令進行內部調查，涉案人員已於4月受到懲罰，最嚴重的被禁止從軍營外出（軍隊非司法處罰的一種），空軍之後將配合司法調查。

    不過，斯佩特也強調受害飛行員當天並沒有任何生命危險，因為戰機實彈演練是在不同場所進行，離他最近的開火地點約在1公里之外，如果光是看現場影片會誤以為戰機對他展開射擊，但實際上並非如此。

    律師伯納透露，出於隱私方面的考慮，他的委託人不希望公開自己的名字。據了解，受害人目前仍然在法國空軍服役且繼續擔任飛行員，但不再駕駛戰鬥機了。

    受害飛行員指稱當時可以聽到實彈發射的聲音。（路透）

    受害飛行員指稱當時可以聽到實彈發射的聲音。（路透）

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