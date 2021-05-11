為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「大國」援助物資抵印度先拉紅布條拍照 中國網友盼「知恩圖報」

    中國人員在運送物資的班機旁拉起紅布條寫著「大國有擔當，患難見真情」。（擷取自微博）

    中國人員在運送物資的班機旁拉起紅布條寫著「大國有擔當，患難見真情」。（擷取自微博）

    2021/05/11 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，各國紛紛出手援助，中國首批援助物資則於9日送達印度邦加羅爾。然而根據中媒曝光的照片，不僅裝有物資的紙箱上貼著寫上「命運與共，戰勝疫情」的紙條，中國人員更在運送物資的班機旁拉起紅布條寫著「大國有擔當，患難見真情」，對此，中國網友紛紛叫好表示「希望印度不要不知好歹」、「希望他們學會知恩圖報」，不過也有網友驚疑表示：「命運與共是不是有點恐怖？」

    印度疫情嚴峻，連日確診人數達30萬以上，各國紛紛伸出援手，我國首批物資也已於本月2日運抵印度。中國駐印度大使孫衛東則於9日在推特發文，表示由中國紅十字會捐贈的物資，當日已經從成都送抵印度，物資包括100台氧氣製造機，40台呼吸器以及其他藥品。根據孫衛東PO出的照片，可見每箱物資上，都寫有「命運與共、戰勝疫情」的紙條，另外，根據媒體曝光的照片，中國人員更在運送物資的班機旁拉起寫著「大國有擔當，患難見真情」的紅布條。

    對此，中國網民紛紛留言表示「為什麼要救他們？」、「銘記被殘忍殺害的戍邊烈士」、「也好，希望他們知恩圖報」、「希望他們學會知恩圖報」、「希望他們別再不知好歹」；另外，也有網友表示「大國風範，該當如此」、「大國擔當！」、「只有中國做得到」。不過，也有人認為「命運與共」4字不妥，表示「戰勝疫情沒問題，命運與共是不是......」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    可見每箱物資上，都寫有「命運與共、戰勝疫情」的紙條。（擷取自微博）

    可見每箱物資上，都寫有「命運與共、戰勝疫情」的紙條。（擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不認錯？PO圖嘲笑印度疫情遭撻伐！中國外交部回應耐人尋味
    2021/05/03 22:17

    不認錯？PO圖嘲笑印度疫情遭撻伐！中國外交部回應耐人尋味
    中共政法委公然嘲諷印度疫情！國外網友嘆：這國家到底怎麼了？
    2021/05/02 20:06

    中共政法委公然嘲諷印度疫情！國外網友嘆：這國家到底怎麼了？

    美術館旁都市森林裡 享萬坪綠景
    台灣援助印度醫療物資 路透：雙方因反中變得關係密切
    2021/05/02 13:12

    台灣援助印度醫療物資 路透：雙方因反中變得關係密切
    中國城市出現印度變種病毒！ 專家：再次敲響警鐘
    2021/04/30 07:24

    中國城市出現印度變種病毒！ 專家：再次敲響警鐘

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    國際今日熱門
    武漢肺炎》海拔8848米的隔離線！中國將在聖母峰劃界 隔開尼泊爾團
    2021/05/10 06:12

    武漢肺炎》海拔8848米的隔離線！中國將在聖母峰劃界 隔開尼泊爾團

    美國科州爆母親節槍擊案 男子闖生日趴開槍後輕生釀7死
    2021/05/10 08:07

    美國科州爆母親節槍擊案 男子闖生日趴開槍後輕生釀7死

    美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
    2021/05/10 02:00

    美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

    香港教師爆「逃亡潮」危機！調查：4成教師想離職、7成因政治壓力
    2021/05/10 06:16

    香港教師爆「逃亡潮」危機！調查：4成教師想離職、7成因政治壓力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播