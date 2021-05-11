「大國」援助物資抵印度先拉紅布條拍照 中國網友盼「知恩圖報」

中國人員在運送物資的班機旁拉起紅布條寫著「大國有擔當，患難見真情」。（擷取自微博）

2021/05/11 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，各國紛紛出手援助，中國首批援助物資則於9日送達印度邦加羅爾。然而根據中媒曝光的照片，不僅裝有物資的紙箱上貼著寫上「命運與共，戰勝疫情」的紙條，中國人員更在運送物資的班機旁拉起紅布條寫著「大國有擔當，患難見真情」，對此，中國網友紛紛叫好表示「希望印度不要不知好歹」、「希望他們學會知恩圖報」，不過也有網友驚疑表示：「命運與共是不是有點恐怖？」

印度疫情嚴峻，連日確診人數達30萬以上，各國紛紛伸出援手，我國首批物資也已於本月2日運抵印度。中國駐印度大使孫衛東則於9日在推特發文，表示由中國紅十字會捐贈的物資，當日已經從成都送抵印度，物資包括100台氧氣製造機，40台呼吸器以及其他藥品。根據孫衛東PO出的照片，可見每箱物資上，都寫有「命運與共、戰勝疫情」的紙條，另外，根據媒體曝光的照片，中國人員更在運送物資的班機旁拉起寫著「大國有擔當，患難見真情」的紅布條。

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對此，中國網民紛紛留言表示「為什麼要救他們？」、「銘記被殘忍殺害的戍邊烈士」、「也好，希望他們知恩圖報」、「希望他們學會知恩圖報」、「希望他們別再不知好歹」；另外，也有網友表示「大國風範，該當如此」、「大國擔當！」、「只有中國做得到」。不過，也有人認為「命運與共」4字不妥，表示「戰勝疫情沒問題，命運與共是不是......」。

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可見每箱物資上，都寫有「命運與共、戰勝疫情」的紙條。（擷取自微博）

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