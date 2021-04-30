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    中國城市出現印度變種病毒！ 專家：再次敲響警鐘

    印度近日以來疫情嚴重惡化，除了1800萬起確診病例僅次於美國，病死人數也在27日正式突破20萬人大關，同日新增逾36萬人感染更刷新全球紀錄。（路透資料照）

    印度近日以來疫情嚴重惡化，除了1800萬起確診病例僅次於美國，病死人數也在27日正式突破20萬人大關，同日新增逾36萬人感染更刷新全球紀錄。（路透資料照）

    2021/04/30 07:24

    〔即時新聞／綜合報導〕印度第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）急速惡化，作為鄰國的中國即將面臨連續休假7天的「五一長假」，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日透露，中國部分城市檢測到有印度變異毒株，並警告民眾防疫還沒結束。

    印度近日以來疫情嚴重惡化，除了1800萬起確診病例僅次於美國，病死人數也在27日正式突破20萬人大關，同日新增逾36萬人感染更刷新全球紀錄。世界衛生組織27日表示，去年10月在印度現蹤的變種病毒株「B.1.617」，如今已在17國現蹤。

    綜合中媒報導，吳尊友29日在中國國務院的記者會上表示，「印度疫情的劇烈上升，亞洲等部分國家的疫情快速上升，應該説再次給我們敲響了警鐘，新冠疫情防控遠遠沒有結束。」

    吳尊友說，中國部分城市檢測到有印度變異毒株，實際上疫情流行以來，病毒變異一直都在發生，只要流行不停，病毒都在變異，但只要能阻斷這種毒株的傳播，就能夠防止新的變異毒株發生，所以落實防疫措施最為關鍵，既可以終止變異毒株的流行，也可以防止新的變異的發生。

    對於中國是否會因印度疫情調整常態化疫情防疫策略，吳尊友說，常態化防疫策略是中國從疫情流行以來確定的基本防疫策略，也是中國保持良好的疫情形勢的關鍵，所以「五一」期間、「五一」以後還會繼續堅持常態化防疫的各項措施。

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