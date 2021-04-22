武漢肺炎》印度變種病毒肆虐 世衛：列「觀察中的變種病毒」

印度武漢肺炎病例暴增，更傳出有新變種病毒「B.1.617」在當地肆虐。（路透）

2021/04/22 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例暴增，更傳出有新變種病毒「B.1.617」在當地肆虐。外媒今（22）日指出，印度疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）已有60%的樣本都出現該病毒。世界衛生組織將此變種病毒列為「觀察中的變種病毒」。

《法新社》報導，印度去年10月首次向全球共享流感數據倡議組織（GISAID）報告了「B.1.617」，今年3月在染疫最嚴重的馬哈拉施特拉邦分析的樣本中，約有15%至20%的樣本出現了該變種病毒。但最近卻有高達60%的樣本都出現了該病毒。GISAID指出，本月已有18個國家通報當地出現「B.1.617」病例，包括美國、以色列及新加坡。

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專家表示，印度病例暴增的原因仍有待商榷，目前尚不確定是因「B.1.617」流行所致，或是因人群參加大型宗教節日集會且未戴口罩造成。

「B.1.617」被世界衛生組織列為「觀察中的變種病毒」。目前已發現該病毒具有雙突變（double mutant），第1個被發現的突變與南非、巴西及英國變種病毒相似，為使病毒具有通過人體免疫系統的能力。另1項突變由美國加州發現，為該病毒更具有傳染力。科學家表示，此變種病毒可能降低疫苗效力，目前正在測試疫苗對抗「B.1.617」的效力。他們表示，需要更多證據才能斷言「B.1.617」是否更具威脅性。

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