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    武漢肺炎》印度「雙突變」變種病毒 英國已發現逾70例

    武漢肺炎印度變種病毒產生雙重突變，可能更具傳染力且能弱化疫苗效力。（法新社）

    武漢肺炎印度變種病毒產生雙重突變，可能更具傳染力且能弱化疫苗效力。（法新社）

    2021/04/18 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，現已出現多種變種病毒。針對在印度發現有「雙突變」的新變種病毒，英國已有超過70例感染該變種病毒的患者。流行病專家已開始著手調查其是否更容易傳播並能抵抗疫苗。

    綜合外媒報導，在印度發現的變種病毒產生「雙突變」（double mutant variant），英格蘭公共衛生署（Public Health England）的霍普金斯博士（Dr.Susan Hopkins）表示，目前已在英格蘭發現73例，蘇格蘭發現4例感染印度變種病毒的病例，且受感染原因並非旅遊造成，正在調查感染源中。

    至於印度變種病毒是否更具傳染力、導致更嚴重症狀或能降低疫苗效力，專家表示，目前還沒有足夠的數據使印度變種病毒成為「需要關注的變種病毒」。流行病學家蒂爾德斯利（Mike Tildesley）說，必須緊急展開相關工作，尋找更多有關該病毒的資訊。

    疫情狂燒的印度目前不在英國的旅遊紅色警示清單內，英國首相強森（Boris Johnson）仍預計在4月底造訪印度，但由於當地病例激增，行程由4天縮短為1天。

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