武漢肺炎》無法公平獲得疫苗 南非總統：這是「疫苗隔離制度」

南非總統拉瑪佛沙批評，富裕國家的人搶著打武漢肺炎疫苗，而數百萬貧窮國家的人卻在等待疫苗中死去，這就相當於「疫苗隔離制度」。圖為一位肯亞導遊在接種AZ疫苗。（路透）

2021/05/10 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今（10）日表示，富裕國家的人搶著打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，而數以百萬計貧窮國家的人卻在等待疫苗時死去。這種不平等的疫苗分配，瑪佛沙認為，就相當於「疫苗隔離制度」。

綜合外媒報導，南非和印度不斷敦促世界貿易組織（WTO），放棄某些疫苗和藥物的智慧財產權 （IP），瑪佛沙也呼籲南非人支持這項活動，並指出，「如果國際上真的致力於人權、平等和不歧視的價值觀，那麼疫苗應該要被視為『全球的公共利益產物』。」瑪佛沙也說：「疫苗應該提供給世界上的所有人，而不是出價最高的人。」

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據報導，世界衛生組織（WHO）的一項數據顯示，目前全球的平均每1000人有150人接種，但在非洲薩哈拉以南的地區，當地每1000人只有8人接種，比其他地區疫苗接種的人口都還要少。

據了解，美國總統拜登（Joe Biden）上週表態支持疫苗專利豁免，表示如此一來可以讓其他國家生產非專利版本的疫苗；不過有專家說，就算豁免疫苗專利，大部分的發展中國家也不一定有能力生產足夠因應所需的疫苗。

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