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    吸血鬼的老巢變疫苗接種中心！打完還頒證書

    羅馬尼亞政府為了讓全國國民，盡快接種疫苗，將原本熱門的觀光景點布蘭城堡，當作接種疫苗的據點。（路透）

    羅馬尼亞政府為了讓全國國民，盡快接種疫苗，將原本熱門的觀光景點布蘭城堡，當作接種疫苗的據點。（路透）

    2021/05/09 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕吸血鬼的神秘色彩，在世界各地家喻戶曉，不過傳說中吸血鬼所居住的城堡羅馬尼亞布蘭城堡（Bran Castle），竟然搖身一變成為了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗接種中心。

    綜合外媒報導，布蘭城堡坐落在喀爾巴阡山脈，迷霧繚繞的山谷中，城堡的主人是有「穿刺公」之稱的羅馬尼亞瓦拉幾亞大公弗拉德三世（Vlad Tepes），也被認為是愛爾蘭小說家布拉姆斯托克（Bram Stoke）1897年的小說《吸血鬼德古拉》創作原型。

    羅馬尼亞政府為了讓全國國民，盡快接種疫苗，將原本熱門的觀光景點布蘭城堡，當作接種疫苗的據點，5月的每個周末，所有國民都可以不用預約直接到現場注射免費的輝瑞疫苗，打完疫苗後還能獲頒一份證書，並且在「接下來100年」都可以免費參觀著名的刑具展覽。

    39歲的工程師Liviu Necula受訪時表示，「我和家人一起來參觀城堡，看到宣傳海報時，就鼓起勇氣接受注射了」。

    羅馬尼亞人口數大約為1900萬，其中將近360萬人已接種了至少一劑疫苗，政府的目標則希望6月時能讓500萬人成功完成接種。

    相關新聞請見︰

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    5月的每個周末，所有國民都可以不用預約直接到現場注射免費的輝瑞疫苗，打完疫苗後還能獲頒一份證書，並且在「接下來100年」都可以免費參觀著名的刑具展覽。（路透）

    5月的每個周末，所有國民都可以不用預約直接到現場注射免費的輝瑞疫苗，打完疫苗後還能獲頒一份證書，並且在「接下來100年」都可以免費參觀著名的刑具展覽。（路透）

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