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    印度無力供應COVAX疫苗 WHO：非洲恐爆發新一波感染

    印度作為COVAX的疫苗主要供應商，因疫情嚴峻，恐將無法再提供疫苗給非洲國家。（法新社）

    印度作為COVAX的疫苗主要供應商，因疫情嚴峻，恐將無法再提供疫苗給非洲國家。（法新社）

    2021/05/08 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在印度大爆發，印度作為COVAX供應非洲肯亞疫苗的主要生產國，恐將無法繼續供應疫苗，世界衛生組織（WHO）也表示，缺少疫苗恐造成非洲大陸爆發新一波感染。

    根據CNN 報導指出，肯亞2021年3月初從冠狀病毒病疫苗實施計劃（以下簡稱COVAX）收到超過一百萬劑的疫苗，此疫苗共享計劃專為低收入國家提供免費或打折的疫苗，而肯亞一直是將疫苗送入高危險群眾中最有效率的非洲國家之一。但COVAX的疫苗主要依靠印度生產商生產，由於印度疫情不斷擴大，生產商恐將無法再提供該計劃的疫苗。

    打過第一劑疫苗的肯亞人，目前正積極尋找第二劑疫苗，肯亞總統烏胡魯（Uhuru Kenyatta）親自向肯亞人保證，已經打過第一劑的人，必定能打到第二劑疫苗。但世界衛生組織和肯亞的公共衛生官員表示，東非國家的第一批疫苗將在幾天之內打完，且沒有如總統承諾中所說有第二批疫苗出現的跡象。

    世界衛生組織駐肯亞代表魯迪斯強調，很明顯第二批疫苗不會及時到來，這也意味著到目前為止接種過第一劑疫苗的人，都不會按計劃注射第二劑疫苗。世界衛生組織週四也表示，延誤交付武肺疫苗很有可能造成非洲大陸新一波感染。

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