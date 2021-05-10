日內閣顧問稱疫情小漣漪 嘲笑停辦東奧訴求引網砲轟

高橋洋一昨在推特發文說，日本的疫情只是「小漣漪」，「有人說要為此停辦東奧，我就笑笑」，發言引起網友痛批。（取自推特）

2021/05/10 17:54

〔中央社〕日本內閣官房參與（顧問）高橋洋一昨在推特發文說，日本的疫情只是「小漣漪」，「有人說要為此停辦東奧，我就笑笑」；發言引起網友痛批，「撤換高橋洋一」成推特熱門關鍵字。

高橋洋一是經濟學者，現任日本嘉悅大學教授，去年日本首相菅義偉上任後被任命為經濟與財政政策的內閣官房參與（顧問），可向首相提出政策建言。

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哈芬登郵報（HuffPost）日文版報導，高橋洋一昨天在推特發文說，「日本（疫情）只是這種程度的『小漣漪』。有人說要為此停辦東京奧運，我就笑笑」。

高橋的發文同時引用美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情統計數據圖片。圖內顯示，截至5月7日止，每100萬人的新增確診人數在印度、法國、美國等8個國家內，日本排名倒數第2，只比英國多。

不過報導指出，不同的統計指標可看出不同的面相，根據同樣出於約翰霍普金斯大學的統計，截至5月6日止，武漢肺炎檢測的陽性率日本在9國中排名第4 ，疫情狀況與他國同樣嚴峻。

高橋的推特發文引起許多日本網友不滿，紛紛留言批評「小漣漪是什麼？明明已經死了那麼多人」、「看看現在的大阪，哪能說是小漣漪」、「所謂的小漣漪，你在醫療工作人員面前說說看？」、「輕視人命的發言」等。

昨天晚間，「要求撤換內閣官房參與高橋洋一」一度登上日本地區的推特熱門關鍵字。

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官加藤勝信今天受訪時對此表示，政府不便一一評論個人的想法與發言，政府最優先的事項就是守護人民的生命與生活，將繼續實施必要的防疫對策。

東京都、大阪府等4都府縣因疫情從4月25日起實施緊急事態宣言，原擬實施至5月11日，但因疫情持續延燒，多地醫療資源告急，大阪府的重症病床運用率甚至超過100%，因此將延長實施至31日，對象地區並從12日起追加愛知縣及福岡縣。

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