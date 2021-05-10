武漢肺炎》多次宣言也不見好轉！日本人疲乏、菅義偉致歉

日本內部對於多次宣布緊急事態宣言，卻未見疫情好轉已經略顯疲態。一名在東京上班的30多歲女性表示，不管有沒有發佈宣言，都要工作。壓力也越來越大，做不到完全不出門」。（示意圖，法新社）

2021/05/10 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相菅義偉今天（10日）在眾議院預算委員會上，就日本因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）致死人數超過1萬人一事道歉。另外，緊急事態宣言達到的防疫效果漸弱，顯示日本人對限制外出的做法已表現出疲態。

綜合日媒報導，日本政府將緊急事態宣言的期限延長至5月31日，菅義偉除了就確診死亡數超過萬人表示「非常抱歉」、「願逝者安息」。但對於是否停辦、延期東京奧運一事， 菅義偉仍舊支持如期舉辦並表示，「我們會徹底採取疫情防控對策，可以放心參加。同時也會保護國民的生命和健康」。

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菅義偉也提到會盡快批准疫苗的新臨床試驗的制度。並表示，要以確認有效性和安全性為前提「考慮調整制度，以便更快批准疫苗」。

不過，日本內部對於多次宣布緊急事態宣言，卻未見疫情好轉已經略顯疲態。一名在東京上班的30多歲女性表示，不管有沒有發佈宣言，都要工作。壓力也越來越大，做不到完全不出門」。

日本國際醫療福祉大學教授和田耕治指出，「變種病毒已成為主流，僅靠以前的防控措施已無法完全遏制。必須要做好『迎接新傳染病』的覺悟」。

對於緊急事態宣言，和田教授表示，「需要採取比以前更加強硬的措施，比如全面限制聚集人數，以減少交談及用餐等接觸機會，否則感染人數不會減少」。

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