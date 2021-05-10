疫情漸成下一個印度！ 尼泊爾政府求登山客從珠峰帶回氧氣瓶

位於印度北方的尼泊爾，近日武漢肺炎疫情嚴重，恐成「迷你印度」。（歐新社）

2021/05/10 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於印度北方的尼泊爾，近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，恐成「迷你印度」，確診暴增對醫療體系造成嚴重負擔，尼泊爾當局疾呼攀登珠穆朗瑪峰的登山客，下山帶回空的氧氣瓶。

據《路透》報導，尼泊爾政府官員今呼籲（10日）攀爬珠穆朗瑪峰登山客，不要把用完的氧氣瓶棄置冰川中，而是要帶回來，以解當地武漢肺炎疫情造成氧氣瓶缺乏的困境；今年4至5月，尼泊爾政府核准700多人攀爬喜馬拉雅山脈的登山許克，其中408人的目的地就是世界最高峰珠穆朗瑪峰。

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尼泊爾登山協會資深幹部古龍（Kul Bahadur Gurung）指出，今年登山季，登山客與雪巴嚮導至少攜帶了3500瓶氧氣瓶上山，這些氧氣瓶用盡後，時常被隨意丟棄在山雪或冰川中，也多次成為環境議題。

古龍呼籲登山客與嚮導盡可能把空瓶帶回，來重新填充氧氣治療武漢肺炎患者；尼泊爾昨公布，過去24小時新增8777例確診，累計39萬4667例確診、3720死，首都加德滿都許多醫院都坦承，由於缺乏氧氣，已無法容納更多患者，許多患者被迫放置在醫院走廊上。

尼泊爾衛生部官員阿迪卡里（Samir Kumar Adhikari）疾呼：「我們迫切需求約2萬5000瓶氧氣瓶，以免人們陸續不治。」

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