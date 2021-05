2021/05/09 11:58

〔即時新聞/綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段,不受控制墜落地球,近日引發各界關注,根據美軍觀測以及中國官方消息指出,長征火箭殘骸已於今上午10點24分墜落印度洋海域。

中國載人航天官網今稍早首度公告,長征五號B遙二運載火箭末級殘骸再入大氣層情況,預估在今上午10點12分前後15分鐘,墜落於希臘克里特島東方海域;現中國官方宣布,長征火箭殘骸已於上午10點24分再入大氣層,落於於北緯2.65度、東經72.47度,也就是在印度洋、馬爾地夫北方海域,中國稱絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

美國太空軍也證實,長征火箭殘骸墜入印度洋,目前正等候來自印度的官方數據,表示所有人都可以鬆口氣了。

