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    墜落前一刻中國才首度公告！ 火箭殘骸今10:12前後重返大氣層

    有天文攝影師捕捉到中國長征火箭殘骸在地球低軌道不受控墜落畫面。（圖擷自China航天微博）

    有天文攝影師捕捉到中國長征火箭殘骸在地球低軌道不受控墜落畫面。（圖擷自China航天微博）

    2021/05/09 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭其重達21噸的核心火箭段，不受控制墜落地球，由於為1990年代以來，墜落地球的最大太空飛行器，引發各界關注，在墜落前一刻中國航太機構才首度公告狀況，中國估計長征火箭殘骸將於今（9日）早10點12分前後15分鐘重返大氣層，預估墜落處在希臘克里特島周邊。

    中國載人航天官網今早公告，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸再人大氣層情況，此為該機構首度針報告長征火箭殘骸狀態，公告指出今早7點24分，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸在近地點高度約130公里、遠地點高度約160公里軌道上，其傾角為41.5度，預計重返大氣層時間為今上午10點12分前後15分鐘，再入區域中心點位於東經28.38度、北緯34.43度，也就是在希臘克里特島東方海域。

    與日前中國目標飛行器「天宮一號」墜落時，中國官方每日、每週更新「天宮一號」當前狀態相比，中國載人航天在中國長征火箭不受控重返大氣層前一刻才首度公告其在地球低軌道上狀態。

    美軍也預估，長征火箭殘骸將於台灣時間今上午10點前後1小時重返大氣層，墜落在希臘地中海周邊地區；不過美國太空軍強調，由於火箭不受控，只要偏差1分鐘，殘骸掉落的位置就將改變約470公里，仍需持續觀察。

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