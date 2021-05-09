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    最新！美軍預測中國長征火箭今早10點衝入大氣層 墜希臘周邊

    美國軍方預估長征火箭殘骸將於台灣時間今（9日）上午10點左右重返大氣層，墜落在希臘地中海地區。（法新社）

    美國軍方預估長征火箭殘骸將於台灣時間今（9日）上午10點左右重返大氣層，墜落在希臘地中海地區。（法新社）

    2021/05/09 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國太空站天和核心艙4月29日上午成功發射升空，為中國建設「天宮」太空站拉開序幕，不過負責送核心艙上軌道的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的核心火箭段，正不受控制在低軌道上瘋狂翻轉，美國軍方預估火箭殘骸將於台灣時間今（9日）上午10點左右重返大氣層，墜落在希臘地中海地區。

    綜合外媒報導，長征五號B遙二運載火箭升空後，其脫離的火箭核心開始繞著地球不受控旋轉，該物體長約30公尺、寬5公尺、重達21噸，美國軍方將這個在地球低軌道繞行的不受控物體命為「2021-035B」，持續監控中，預估今早重返大氣層墜回地球表面，最新預測指出，火箭殘骸將於台灣時間今（9日）上午10點前後1小時重返大氣層，墜落在希臘地中海地區。

    不過美國太空軍強調，由於火箭不受控，只要偏差1分鐘，殘骸掉落的位置就將改變約470公里，仍需持續觀察。

    「2021-035B」將是自1990年代以來，墜落地球的最大太空飛行器。科學家評估，殘骸落在有人居住地區的機率極小，約為百萬分之一；此非中國第一次「射後不理」，去年5月中國「長征五號B」發射後，火箭殘骸失控大氣層，最後未完全燃燒的殘骸掉落西非附近的大西洋海域，有疑似其殘骸的12公尺金屬物體擊中非洲國家象牙海岸村莊。

    https://twitter.com/SpaceTrackOrg/status/1391182814989623296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1391182814989623296%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.king5.com%2Farticle%2Fnews%2Fnation-world%2Fwhen-where-chinese-rocket-fall%2F507-14ff3b78-daf6-40b9-b7ed-3840a65a6bd2

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