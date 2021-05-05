才笑人就出包！ 長征5號火箭殘骸失控 網友諷現世報

中共中央政法委員會官方微博「中國長安網」，張貼「中國點火VS印度點火」梗圖，對比中國發射火箭現場與印度火化染疫死亡遺體的畫面，嘲諷印度的武漢肺炎疫情失控，遭網友痛批泯滅人性。（取自網路）

2021/05/05 23:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共中央政法委員會官方「微博」日前張貼一張「中國點火VS印度點火」的梗圖，對比中國發射火箭現場與印度火化染疫死亡遺體的畫面，並標註「＃印度單日新增確診超40萬例」，明顯是在嘲諷印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，不料圖中這枚火箭正是因失控偏離軌道而引起全球太空研究機構關切的長征5號B遙二火箭，被自由亞洲電台（RFA）以「才笑人就出包」為題加以報導，也有網友以「現世報」加以調侃。

綜合外媒報導，美軍太空司令部表示，4月29日發射的長征5號B遙二火箭失控偏離軌道，預計火箭殘骸會在約5月8日返回地球，但目前無法判定殘骸墜落的地點。美軍太空司令部強調，所有太空發射行動的殘骸，都對人類的太空飛行構成潛在威脅。

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英國「衛報」4日報導，長征5號B遙二火箭搭載中國太空站天和核心艙，從海南省文昌航太發射場發射，進入低空地球軌道，但核心火箭段並未像一般使用過的火箭般返回大氣層，落入劃定範圍，而是進入一個臨時軌道，部分專家擔心可能會墜落在人口密集的住宅區。

台灣國家太空中心代理副主任朱崇惠指出，根據全球各國太空單位監控資訊分析，這枚火箭將在5月8至10日間墜落地表，南北緯41度之間都有墜落其殘骸的可能性。但此模擬預測結果也可能有誤差，需要隨時修正。

國立自然科學博物館助理研究員王斌威指出，長征5號B火箭高53公尺，直徑5公尺，重830噸，是中國最大的「空中卡車」。對於火箭失控，其他太空科技進步國家紛紛評論，發射時應做好風險控管，若殘骸不確定墜落何處，將對地面上的生命及財產造成威脅，「中國是不是有點草率？」

不過，香港軍事專家梁國樑向中央社表示，長征5號B遙二火箭已用完，不需要控制，因此不存在所謂「失控」問題。而且，目前火箭殘骸在離地高度300多公里運行，按此計算，殘骸在地心引力的影響下，至少還有1個月以上時間才會進入大氣層，更長的話可能要1年以上。中國媒體目前對此事一如預期默不吭聲。

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