美軍預測！中國長征火箭8日至9日墜落 今晚明晨再通過台灣

中國4月29日藉由長征五號B遙二運載火箭將「天和核心艙」成功發射升空，但是重達21噸的核心火箭段即將失控墜落。（路透檔案照）

2021/05/05 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國4月29日藉由長征五號B遙二運載火箭將「天和核心艙」成功發射升空，但是重達21噸的核心火箭段卻在任務完成後，位於近地軌道上失去控制地瘋狂翻轉，即時監測顯示，火箭今（5日）晚間11點28分與明（6日）上午7點18分將再度通過台灣上空；根據美國軍方最新預測，殘骸將在8日至9日墜落南太平洋。

綜合外媒報導，美軍最新預測長征五號B遙二運載火箭殘骸將於UTC時間8日半夜1時11分至9日下午2點11分（台灣時間8日上午9點11分至10日清晨3點11分），從紐西蘭附近的南太平洋上空墜入大氣層，坐標為南緯27.7度，東經176.7度，殘骸將墜落南太平洋。

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美軍太空司令部新聞稿表示，目前正持續追蹤火箭殘骸的動向，第18太空控制中隊5月4日開始每天都在透過「Space-track.org」發布最新的落點預測，目前美軍也持續監控近地軌道上2.7萬多個人造物體，第18太空控制中隊將向全球航空界提供第一手防禦與預警消息。

即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，長征五號B遙二運載火箭殘骸在今天晚間11點28分，以及明（6日）上午7點18分，將分別通過台灣北部、南部上空。

即時監測網站模擬圖顯示，今晚11點28分，火箭殘骸將通過台灣北部上空。（圖擷自orbit.ing-now.com）

即時監測網站模擬圖顯示，明晨7點18分，火箭殘骸將通過台灣南部上空。（圖擷自orbit.ing-now.com）

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