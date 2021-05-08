快速飛越天際！長征火箭首張殘骸照曝光 今晨明晚再擦邊台灣

中國長征五號B遙二運載火箭21噸的核心火箭段在任務完成後，位於近地軌道上失去控制。（路透檔案照）

2021/05/08 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭21噸的核心火箭段在任務完成後，位於近地軌道上失去控制，即時監測顯示，火箭殘骸將於台灣時間今（8日）晚間10點28分與明（9日）清晨5點55分與台灣擦邊；最新預測指出，它會在9日上午11點43分墜地，殘骸軌道落點與首張飛越天際的照片也已經曝光。

綜合外媒報導，總部位於加州、受美國政府資助的航太公司 （The Aerospace Corporation）在官方推特指出，預計長征火箭殘骸會在UTC時間9日清晨3點43分（台灣時間9日上午11點43分）墜地，但由於誤差值為正負16個小時，因此實際墜地時間可能有所變化；目前美國軍方與俄國政府都在密切注意這個殘骸的動向。

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航太公司指出，火箭的軌道傾角為41.5度，這意味著可能會在芝加哥、紐約市、羅馬或北京，以及南半球的紐西蘭和智利上空進入大氣層，目前的推算是，在非洲東北部的蘇丹進入大氣層的機會較大。

非營利組織「Virtual Telescope」的天文學家馬西（Gianluca Masi）則在義大利捕捉到了第一張長征五號殘骸照片，他表示，儘管拍照當下，太陽已經位於地平線下，但天空卻異常明亮，當時火箭殘骸以極快的速度飛越天空。

即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，長征五號B遙二運載火箭殘骸在台灣時間今天晚間10點12分，以及明（9日）清晨5點55分，將分別通過台灣北部、南部上空。

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

????09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk — The Aerospace Corporation （@AerospaceCorp） May 6, 2021

非營利組織「Virtual Telescope」的天文學家馬西則在義大利捕捉到了第1張長征五號殘骸照片。（圖取自「Virtual Telescope」）

航太公司指出，火箭的軌道傾角為41.5度，目前推算在非洲東北部的蘇丹進入大氣層的機會較大。（圖取自The Aerospace Corporation）

即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，長征五號B遙二運載火箭殘骸在今天晚間10點12分將通過台灣北方。（圖擷自orbit.ing-now.com）

即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，長征五號B遙二運載火箭殘骸在明天清晨5點55分將通過台灣南方。（圖擷自orbit.ing-now.com）

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