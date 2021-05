快速飛越天際！長征火箭首張殘骸照曝光 今晨明晚再擦邊台灣

2021/05/08 00:59

〔即時新聞/綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭21噸的核心火箭段在任務完成後,位於近地軌道上失去控制,即時監測顯示,火箭殘骸將於台灣時間今(8日)晚間10點28分與明(9日)清晨5點55分與台灣擦邊;最新預測指出,它會在9日上午11點43分墜地,殘骸軌道落點與首張飛越天際的照片也已經曝光。

綜合外媒報導,總部位於加州、受美國政府資助的航太公司 (The Aerospace Corporation)在官方推特指出,預計長征火箭殘骸會在UTC時間9日清晨3點43分(台灣時間9日上午11點43分)墜地,但由於誤差值為正負16個小時,因此實際墜地時間可能有所變化;目前美國軍方與俄國政府都在密切注意這個殘骸的動向。

請繼續往下閱讀...

航太公司指出,火箭的軌道傾角為41.5度,這意味著可能會在芝加哥、紐約市、羅馬或北京,以及南半球的紐西蘭和智利上空進入大氣層,目前的推算是,在非洲東北部的蘇丹進入大氣層的機會較大。

非營利組織「Virtual Telescope」的天文學家馬西(Gianluca Masi)則在義大利捕捉到了第一張長征五號殘骸照片,他表示,儘管拍照當下,太陽已經位於地平線下,但天空卻異常明亮,當時火箭殘骸以極快的速度飛越天空。

即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示,長征五號B遙二運載火箭殘骸在台灣時間今天晚間10點12分,以及明(9日)清晨5點55分,將分別通過台灣北部、南部上空。

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

????09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk