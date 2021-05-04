中國長征火箭失控墜落！南北半球預估落點曝光

中國4月29日藉由長征五號B遙二運載火箭將「天和核心艙」成功發射升空。（歐新社）

2021/05/04 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國欲打造「天宮」太空站，4月29日藉由長征五號B遙二運載火箭將「天和核心艙」成功發射升空，但是重達21噸的核心火箭段卻在任務完成後，位於近地軌道上失去控制地瘋狂翻轉，預計未來幾天將墜落地球，專家目前已經公布預測路徑，它有可能掉落在北京或這些地方。

根據《太空新聞》（Space News）報導，美國軍方雷達正在追蹤這個核心火箭段，並命名為「2021-035B」，每秒速率7公里，平均每90分鐘就能繞地球1圈，太空觀察員麥克道威爾（Jonathan McDowell）說，它在北半球的移動路徑經過紐約、馬德里與北京，南半球則是智利南部與紐西蘭。

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「2021-035B」可能掉落上述內的任何地方，掉落範圍涵蓋海洋以及人口稠密地區，核心火箭段長約30公尺、寬5公尺、重達21噸，歐洲太空總署太空安全計劃辦公室負責人克拉格（Holger Krag）表示，依照合理的經驗法則，掉落物的重量應為原始重量的20%至40%。

由耐熱材料製成的零件可能會掉落地面，例如不銹鋼或鈦製成的水箱和推進器，目前尚不清楚確切的掉落地點，美國空軍第18太空控制中隊正在持續追蹤「2021-035B」的動向。

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