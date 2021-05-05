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    各國心驚驚！長征五號火箭失控殘骸恐墜地球 中國官媒靜悄悄

    長征五號重達21噸的第二節火箭失控，恐將於數日內墜落地球，引發國際關注。（路透）

    長征五號重達21噸的第二節火箭失控，恐將於數日內墜落地球，引發國際關注。（路透）

    2021/05/05 19:49

    〔即時新聞／綜合報導〕搭載中國太空站「天和核心艙」的長征五號B遙二運載火箭4月29日成功發射，但任務完成後，重達21噸的第二節火箭卻失控，恐將於數日內墜落地球，引發國際關注。不過，實地搜查中國各大媒體，卻是一片靜悄悄，甚至有網民痛批外媒「造謠」。

    綜合外媒報導，長征五號B遙二運載火箭升空後，其脫離的火箭核心開始繞著地球不受控旋轉，該物體長約30公尺、寬5公尺、重達21噸，美國軍方將這個在地球低軌道繞行的不受控物體命為「2021-035B」，並加以監控。國研院國家太空中心表示，預估殘骸落地時間在本月8日至12日之間，太空中心將持續根據各國監控軌跡資訊，隨時修正模擬結果。

    哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，火箭殘骸在北半球的移動路徑經過紐約、馬德里與北京，南半球則是智利南部與紐西蘭，他批評中國，不應讓這超過10噸的物體從太空墜落。歐洲太空總署太空安全計劃辦公室負責人克拉格（Holger Krag）則表示，依照合理的經驗法則，掉落物的重量應為原始重量的20%至40%。

    然而，對於長征五號B殘骸將墜地球一事，中國官員卻隻字不提。實際在微博搜尋長征五號關鍵字，也不見官媒發聲，唯見一片歌功頌德、歡呼任務成功的報導。不過，倒是有一票「愛國網友」、「知識型微博號」及「專家」表示，火箭殘骸不會對地球造成傷害，甚至有網友痛批外媒抹黑。

    類似事件也曾在去年5月發生，當時中國長征五號B火箭殘骸疑似掉落西非象牙海岸，當被國外媒體質問時，中國外交部發言人趙立堅回應：「我不瞭解你說的情況，建議你向主管部門詢問」，至今未有下文。

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