為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亞裔女紐約搭地鐵突遭「巴頭」施暴女怒嗆：滾下車！

    紐約市警察局於官方推特上公布地鐵襲擊案嫌犯照片。（翻攝自推特 @NYPDnews）

    紐約市警察局於官方推特上公布地鐵襲擊案嫌犯照片。（翻攝自推特 @NYPDnews）

    2021/05/07 14:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日「仇亞情結」不斷延燒，亞裔人士被隨機攻擊的事件頻傳，紐約市警方5日又公布一起地鐵襲擊事件，一名非裔女子在地鐵上對亞裔女子口出惡言、動手揮打，目前警方已介入調查並公開襲擊者照片，盼知情人士能提供嫌犯消息。

    據美國《CBS New York》報導，這起襲擊案發生於上月19日，一名年約50歲的亞裔女子在布魯克林搭乘地鐵時，突然有名非裔女子走向她並出言嗆聲「滾下車，妳不屬於這裡」，甚至還出手揮打她的後腦勺，受害亞裔女子下車後隨即報警。

    紐約市警察局接獲通報後已由仇恨犯罪小組（Hate Crimes Task Force）展開調查，將釐清本案動機是否起於「偏見」。警方也於5日在官方推特上公布襲擊者的照片，呼籲知情人士提供嫌犯消息、協助警方調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》亞裔頻遭暴力攻擊！揭美國非裔「仇亞情結」
    2021/05/06 21:00

    新聞360》亞裔頻遭暴力攻擊！揭美國非裔「仇亞情結」
    又一宗亞裔事件 舊金山2阿嬤等公車遭刺殺
    2021/05/06 00:34

    又一宗亞裔事件 舊金山2阿嬤等公車遭刺殺

    捷運、公園雙紅利 涵悅+小家庭首選
    擁槍自保！仇視事件頻傳 美國亞裔買槍人數暴增
    2021/05/05 20:37

    擁槍自保！仇視事件頻傳 美國亞裔買槍人數暴增
    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    2021/05/05 06:11

    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    美亞裔仇恨犯罪暴增169％ 紐約市最嚴重
    2021/04/29 09:50

    美亞裔仇恨犯罪暴增169％ 紐約市最嚴重
    美參議院近全票通過《反亞裔仇恨犯罪》法案
    2021/04/23 08:03

    美參議院近全票通過《反亞裔仇恨犯罪》法案
    國際今日熱門
    謠言終結站》全世界首個驗確診屍體國家是俄羅斯 查核中心闢謠
    2021/05/06 15:22

    謠言終結站》全世界首個驗確診屍體國家是俄羅斯 查核中心闢謠

    印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼
    2021/05/06 16:01

    印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼

    聖物細節曝光！沙國公布「黑石」高清照片
    2021/05/06 16:18

    聖物細節曝光！沙國公布「黑石」高清照片

    悚！獸父性侵網紅女兒 影片還放群組銷售
    2021/05/06 16:36

    悚！獸父性侵網紅女兒 影片還放群組銷售

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播