亞裔女紐約搭地鐵突遭「巴頭」施暴女怒嗆：滾下車！

〔即時新聞/綜合報導〕美國近日「仇亞情結」不斷延燒,亞裔人士被隨機攻擊的事件頻傳,紐約市警方5日又公布一起地鐵襲擊事件,一名非裔女子在地鐵上對亞裔女子口出惡言、動手揮打,目前警方已介入調查並公開襲擊者照片,盼知情人士能提供嫌犯消息。

據美國《CBS New York》報導,這起襲擊案發生於上月19日,一名年約50歲的亞裔女子在布魯克林搭乘地鐵時,突然有名非裔女子走向她並出言嗆聲「滾下車,妳不屬於這裡」,甚至還出手揮打她的後腦勺,受害亞裔女子下車後隨即報警。

紐約市警察局接獲通報後已由仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)展開調查,將釐清本案動機是否起於「偏見」。警方也於5日在官方推特上公布襲擊者的照片,呼籲知情人士提供嫌犯消息、協助警方調查。

???? WANTED for AGGRAVATED HARASSMENT: On 4/19 at 4:15 pm on a “D” train at 9 Ave & Atlantic Ave in Brooklyn, she slapped a 50-year-old female in the back of the head & said “Get off my train, you don’t belong here.” If you have any info, contact @NYPDTips. ☎️800-577-TIPS. pic.twitter.com/zlF9OA4cPk