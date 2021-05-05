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    台灣研究生在美國遭人鐵槌敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來

    一名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女學生「特蕾莎（Theresa）」（不願公布全名），和另名女性友人日前遭到一名女子攻擊。（擷取自紐約警察局）

    一名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女學生「特蕾莎（Theresa）」（不願公布全名），和另名女性友人日前遭到一名女子攻擊。（擷取自紐約警察局）

    2021/05/05 00:12

    〔即時新聞／綜合報導〕國外又傳歧視亞裔攻擊事件！一名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女學生「特蕾莎（Theresa）」（不願公布全名），和另名女性友人日前遭到一名女子攻擊，當時女子嚇令她們「脫掉口罩」，隨後就持鐵鎚攻擊特蕾莎頭部，導致特蕾莎受傷。目前警方正在搜尋犯人，特蕾莎則說，她正考慮搬回台灣，直到針對亞裔的攻擊事件減少為止。

    綜合外媒報導，美國時間星期日，特蕾莎和友人在紐約餐廳「Hope Hell's Kitchen）」用餐，晚間8點40分，當她們要到附近地鐵站時，突然遭到嫌犯持鐵鎚攻擊，根據目擊者說法，當時特蕾莎和友人正在人行道上行走，突然就聽到特蕾莎大聲尖叫，轉頭一看，就見到犯人正持鐵鎚敲擊特蕾莎的頭。

    報導指出，事發時，餐廳的顧客們立刻衝過去協助特蕾莎和她的朋友，攙扶特蕾莎坐起、清理傷口。特蕾莎當時受到相當大的驚嚇，幸好在治療後性命也沒有危險，不過她的額頭有一處不小的傷口，必須縫合7針。

    警方表示，特蕾莎事後表示，她並不認識攻擊她的人，遭襲擊之前，她注意到襲擊她的女子在喃喃自語，因此她只想快速通過她面前，沒想到當她經過女子時，女子突然怒吼「脫下妳的口罩！」讓她嚇了一跳，隨後就感到頭部被重擊。

    據報導，特蕾莎2019年到紐約攻讀時裝相關科系碩士學位，疫情期間，她回到台灣和父母住，直到上個月才回到紐約，她的母親先前才告訴她要小心美國許多攻擊亞裔事件。攻擊事件後，她已經和母親談過，將暫時搬回台灣，直到美國比較安全，才會考慮搬回紐約。

    事後，Hope Hell's Kitchen也發表聲明反對暴力，並表示會為特蕾莎祈禱。

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