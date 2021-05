台灣研究生在美國遭人鐵槌敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來

2021/05/05 00:12

〔即時新聞/綜合報導〕國外又傳歧視亞裔攻擊事件!一名在紐約攻讀碩士的31歲台灣女學生「特蕾莎(Theresa)」(不願公布全名),和另名女性友人日前遭到一名女子攻擊,當時女子嚇令她們「脫掉口罩」,隨後就持鐵鎚攻擊特蕾莎頭部,導致特蕾莎受傷。目前警方正在搜尋犯人,特蕾莎則說,她正考慮搬回台灣,直到針對亞裔的攻擊事件減少為止。

綜合外媒報導,美國時間星期日,特蕾莎和友人在紐約餐廳「Hope Hell's Kitchen)」用餐,晚間8點40分,當她們要到附近地鐵站時,突然遭到嫌犯持鐵鎚攻擊,根據目擊者說法,當時特蕾莎和友人正在人行道上行走,突然就聽到特蕾莎大聲尖叫,轉頭一看,就見到犯人正持鐵鎚敲擊特蕾莎的頭。

報導指出,事發時,餐廳的顧客們立刻衝過去協助特蕾莎和她的朋友,攙扶特蕾莎坐起、清理傷口。特蕾莎當時受到相當大的驚嚇,幸好在治療後性命也沒有危險,不過她的額頭有一處不小的傷口,必須縫合7針。

警方表示,特蕾莎事後表示,她並不認識攻擊她的人,遭襲擊之前,她注意到襲擊她的女子在喃喃自語,因此她只想快速通過她面前,沒想到當她經過女子時,女子突然怒吼「脫下妳的口罩!」讓她嚇了一跳,隨後就感到頭部被重擊。

據報導,特蕾莎2019年到紐約攻讀時裝相關科系碩士學位,疫情期間,她回到台灣和父母住,直到上個月才回到紐約,她的母親先前才告訴她要小心美國許多攻擊亞裔事件。攻擊事件後,她已經和母親談過,將暫時搬回台灣,直到美國比較安全,才會考慮搬回紐約。

事後,Hope Hell's Kitchen也發表聲明反對暴力,並表示會為特蕾莎祈禱。

