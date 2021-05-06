為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    又一宗亞裔事件 舊金山2阿嬤等公車遭刺殺

    舊金山當地時間週2發生2名亞裔老婦遭隨機刺殺事件。（圖翻攝自推特）

    舊金山當地時間週2發生2名亞裔老婦遭隨機刺殺事件。（圖翻攝自推特）

    2021/05/06 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國自去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，屢傳歧視亞裔攻擊事件，日前才傳出有台灣學生在紐約遭鐵槌攻擊，週二（4日）又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。

    根據《美聯社》報導，美國當地時間4日下午5點左右（台灣時間5日清晨5點），舊金山第4街（4th street）與市德頓街（Stockton street）街口的公車站，發生2名分別為85歲和65歲的亞裔女子遭人拿刀攻擊事件。其中85歲老婦的傷勢嚴重，大量出血，另一名65歲婦人則是手臂中刀；目前2人還在醫院急救。

    據悉，受害者互相不認識，受傷較重的85歲老婦當時剛從當地中國城購物完，在等公車時就遭遇攻擊。一名目擊者表示，當時她看到有名男子拿著像是一把很大的軍刀出現在現場，下一秒就看到2名亞裔婦人遭受攻擊。

    警方獲報後立即趕往現場調查，並於當日晚間7點左右（台灣時間5日早上7點），在離事發地點不到2公里的埃迪街（Eddy Street）逮捕54歲嫌犯。警方目前尚未證實這是否為歧視亞裔的仇恨犯罪。

    報導指出，舊金山近幾個月以來，接連發生亞裔無端遭攻擊的事件。今年2月份，一名83歲亞裔男子遭惡意推倒，摔傷臀部；3月份又有另名83歲的越南男子，同樣遭撞倒，摔傷了脖子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    擁槍自保！仇視事件頻傳 美國亞裔買槍人數暴增
    2021/05/05 20:37

    擁槍自保！仇視事件頻傳 美國亞裔買槍人數暴增
    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    2021/05/05 06:11

    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來

    基金註冊地差異一覽表
    號召數十輛逾億超跑助陣 吳彥祖現身遊行呼籲停止仇視亞裔
    2021/05/02 18:42

    號召數十輛逾億超跑助陣 吳彥祖現身遊行呼籲停止仇視亞裔
    美仇恨亞裔攻擊事件頻傳 60城市串連示威
    2021/03/29 11:41

    美仇恨亞裔攻擊事件頻傳 60城市串連示威

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    國際今日熱門
    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    2021/05/05 06:11

    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來 影片

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈
    2021/05/05 06:16

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈 影片

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街
    2021/05/05 06:30

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街 影片

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題
    2021/05/05 06:03

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播