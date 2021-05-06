又一宗亞裔事件 舊金山2阿嬤等公車遭刺殺

舊金山當地時間週2發生2名亞裔老婦遭隨機刺殺事件。（圖翻攝自推特）

2021/05/06 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國自去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，屢傳歧視亞裔攻擊事件，日前才傳出有台灣學生在紐約遭鐵槌攻擊，週二（4日）又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。

根據《美聯社》報導，美國當地時間4日下午5點左右（台灣時間5日清晨5點），舊金山第4街（4th street）與市德頓街（Stockton street）街口的公車站，發生2名分別為85歲和65歲的亞裔女子遭人拿刀攻擊事件。其中85歲老婦的傷勢嚴重，大量出血，另一名65歲婦人則是手臂中刀；目前2人還在醫院急救。

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據悉，受害者互相不認識，受傷較重的85歲老婦當時剛從當地中國城購物完，在等公車時就遭遇攻擊。一名目擊者表示，當時她看到有名男子拿著像是一把很大的軍刀出現在現場，下一秒就看到2名亞裔婦人遭受攻擊。

警方獲報後立即趕往現場調查，並於當日晚間7點左右（台灣時間5日早上7點），在離事發地點不到2公里的埃迪街（Eddy Street）逮捕54歲嫌犯。警方目前尚未證實這是否為歧視亞裔的仇恨犯罪。

報導指出，舊金山近幾個月以來，接連發生亞裔無端遭攻擊的事件。今年2月份，一名83歲亞裔男子遭惡意推倒，摔傷臀部；3月份又有另名83歲的越南男子，同樣遭撞倒，摔傷了脖子。

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