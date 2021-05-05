擁槍自保！仇視事件頻傳 美國亞裔買槍人數暴增

美國自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒以來，針對亞裔的歧視情況也持續上升。（圖為今年3月份反對亞洲仇恨犯罪的集會）（路透）

2021/05/05 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒以來，針對亞裔的歧視情況也持續上升。有外媒報導指出，居住在美國的亞裔人士，購買槍枝自保的情況愈來愈多。不過有相關組織說明，單純購買槍械並不能讓自己變得更安全。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州一間槍店的店經理亨斯利（Tim Hensley）表示，最近店裡的亞裔客人從原本一週內只有幾個人買槍，上升到每天有4、5個客人。亨斯利表示，這些亞裔客人中大多數都是首次持有槍枝，他們覺得有必要自己捍衛自己的安全。

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另一間位於加州波威市的槍店則說，初次登記買槍的亞裔人士較2020年同期增加20%，而買槍的目的是為了自衛。

但有相關團體對此表示憂慮，倡議組織MomsRising副主席潘（Gloria Pan）表示，亞裔美國人參與槍支辯論的程度不如其他團體。潘說：「首先你所在的州持槍可能是違法的，同時拔槍可能會引來對方激烈攻擊，造成更大的傷害。」潘認為，單純購買槍械並不能讓自己變得更安全。

密蘇里州亞裔美國人基金會的創始人范（Caroline Fan）警告，沒有經過充分訓練，或是不懂正確存放槍枝的人，可能面臨更大的槍枝風險。

范舉例，2018年康乃狄克州15歲的少年宋（Ethan Song），就不小心用槍誤射自己而死，宋的父親之後便說：「我們家裡永遠、永遠、永遠不會有槍枝了，因為我知道它可能會導致悲劇」。

有相關組織說明，單純購買槍械並不能讓自己變得更安全。（圖為今年3月份反對亞洲仇恨犯罪的集會）（路透）

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