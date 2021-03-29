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    美仇恨亞裔攻擊事件頻傳 60城市串連示威

    美國近期頻傳針對亞裔的仇恨攻擊事件，27日有數千人在紐約、舊金山，洛杉磯、華府等60個城市參加示威抗議，呼籲停止歧視亞裔的仇恨犯罪，同時也要求政府解決問題。（法新社）

    美國近期頻傳針對亞裔的仇恨攻擊事件，27日有數千人在紐約、舊金山，洛杉磯、華府等60個城市參加示威抗議，呼籲停止歧視亞裔的仇恨犯罪，同時也要求政府解決問題。（法新社）

    2021/03/29 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期頻傳針對亞裔的仇恨攻擊事件，包含發生在亞特蘭大的槍擊案及數起攻擊亞裔年長者事件，大批亞裔人士為此走上街頭，27日估計有數千人在紐約、舊金山，洛杉磯、華府等60個城市參加示威抗議，呼籲停止歧視亞裔的仇恨犯罪，同時也要求政府解決問題。

    亞特蘭大3家按摩水療館16日發生血腥槍擊案，造成8人喪命，其中6人為亞裔女性，加上過去一年自疫情爆發以來，針對亞裔的仇恨攻擊事件頻傳，全美約60個城市27日舉行反對仇視亞裔集會，估計數千名亞裔人士走上街頭呼籲停止歧視亞裔，要求終結反亞裔暴力，同時也要求政府立法解決問題。

    其中有全美最多韓國移民居住的洛杉磯韓國城，27日有數百人上街示威，有參與遊行的台灣僑民表示，這是30年來第一次看到亞裔如此團結。在華府唐人街野也有百人走上街頭示威，並高舉「我不是病毒，也不是敵人，而是華裔美國人」的標語。

    根據蓋洛普在3月的一份民調顯示，有4成5美國民眾認為美國當前最大的敵人是中國，且1年前只有2成2，相較之下，認為俄國是最大敵人的只有2成6。蓋洛普認為，這項觀感變化，與中國爆發武漢肺炎，並在過去一年導致全球淪陷有關。民權組織亞美公義促進會（AAJC）執行長楊重遠（John Yang）先前就曾表示，亞裔遭遇歧視雖是本來就有的社會現象，但自疫情爆發以來更趨嚴重，不論是言語攻擊還是人身攻擊，仇恨亞裔事件率明顯增加。

    美國近期頻傳針對亞裔的仇恨攻擊事件，27日有數千人在紐約、舊金山，洛杉磯、華府等60個城市參加示威抗議，呼籲停止歧視亞裔的仇恨犯罪，同時也要求政府解決問題。（路透）

    美國近期頻傳針對亞裔的仇恨攻擊事件，27日有數千人在紐約、舊金山，洛杉磯、華府等60個城市參加示威抗議，呼籲停止歧視亞裔的仇恨犯罪，同時也要求政府解決問題。（路透）

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