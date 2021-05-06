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    疫情助長暴力？性平模範生瑞典 5週6女遭殺害

    瑞典過去5週內有6名女子遭到殺害。（歐新社）

    瑞典過去5週內有6名女子遭到殺害。（歐新社）

    2021/05/06 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕在性別平等和治安等各方面時常被其他國家當做學習典範的瑞典，近期發生多起針對女性的暴力殺人事件，有人指出，原因與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相關。

    根據《BBC》報導，瑞典過去5週內有6名女子遭到殺害，這一連串的殺人案發生在3個不同地區，被害者分屬不同年齡層，唯一共通點是，被逮捕的嫌犯都與被害者有密切關係。其中一起案子發生在首都斯德哥爾摩低收入的郊區，一名婦女在與4個小孩合住的公寓中被刺死，據悉，涉案嫌犯就是她所熟識的人。

    瑞典國家婦女庇護組織負責人韋斯特斯特蘭德（Jenny Westerstrand）認為，這麼多起殺人事件可能與疫情有關，她解釋，嚴峻的疫情迫使各種背景的婦女需要花費更多的時間待在家裡，當她們遭受暴力時比較不會向外界尋求幫助，反而身陷其中。

    對此，瑞典性別平等部斯泰涅維（Marta Stenevi）說，她對最近的暴力事件感到震驚和沮喪，卻不感到驚訝。她進一步說明，雖然在瑞典在性平等許多方面都有大的進步，但對女性的暴力在瑞典是根深蒂固的。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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