停打AZ疫苗+2 瑞典、拉脫維亞也暫停施打

歐洲傳出多起接種阿斯特捷利康疫苗後出現血栓案例後，多國陸續暫緩施打。（路透）

2021/03/16 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲傳出多起接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後出現血栓案例後，多國陸續暫緩施打，瑞典和拉脫維亞今（16）日也加入這些國家之列，宣布暫停使用這款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

《路透》報導，瑞典公共健康局（Public Health Agency）週二在聲明中表示，該機構已決定暫停使用AZ疫苗，「直到歐洲藥品管理局對可疑副作用進行調查為止」。

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瑞典的北歐鄰國丹麥和挪威已通報，有國民接種AZ疫苗後，個別出現流血、血栓和低血小板計數等問題。

瑞典醫療產品管理局（Medical Products Agency）週一表示，瑞典接種AZ疫苗的人群中，已記錄到10人出現血栓、1人血小板過低，但無法與接種疫苗連接在一起。

拉脫維亞衛生機構也在週二宣布，該國將暫停使用AZ疫苗2週，此舉是在對疫苗進行仔細審查時的「預防措施」，並說拉脫維亞民眾接種AZ疫苗沒有出現任何問題。

拉脫維亞政府也表示，目前還沒有接種該疫苗與嚴重健康問題之間有因果關係的數據。

歐盟大國德國、法國和義大利週一皆宣布暫緩施打AZ疫苗。

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