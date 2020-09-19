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    武漢肺炎》佛系防疫有效？ 瑞典療養院死亡數超過芬蘭10倍

    瑞典目前並未實施「封鎖令」，但有部分學者認為這樣的作法不見得能有效抑制疫情。（法新社）

    瑞典目前並未實施「封鎖令」，但有部分學者認為這樣的作法不見得能有效抑制疫情。（法新社）

    2020/09/20 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕許多國家正面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情危機，不過瑞典卻能堅持不實施「封鎖令」，民眾也不用強制配戴口罩，這樣的堅持是否能達到有效防疫，尚不清楚，不過近期部分瑞典批評人士指出，養老院似乎出現防疫漏洞，療養院疫情死亡的人數甚至高過芬蘭的10倍。

    《太陽報》 報導，負責瑞典防疫計畫的流行病學家特涅爾（Anders Tegnell）認為，宣布封鎖令其實非常荒謬，更稱「沒有證據」顯示這樣的禁令是有效的，因此並未決定要下達封鎖令，但是仍禁止50人以上的集會。

    特涅爾表示，瑞典自疫情爆發以來，疫情已經有明顯的改善，甚至當其他國家如英國疫情持續爆發之下，瑞典確診數卻是3月份以來最低，因此他強調，完全是依靠民眾的自律來對抗病毒，也認為這套方法是可行的。

    只要符合社交距離，瑞典16歲以下的學校，飯店，酒吧，體育館和美髮店都能持續營業。

    但近期卻有反對聲浪認為，僅用一項標準就能判定特涅爾的政策是「錯誤的」。瑞典民主黨領導人克倫（Gabriel Kroon）稱，療養院似乎出現疫情漏洞，在療養院因為武漢肺炎而死亡的人數就遠高過於芬蘭10倍之多，因此他不認為現在的防疫工作是成功的。

    特涅爾則反擊，直到5月中瑞典的疫情，雖然有一半發生在療養院，但是這樣的情況已經有明顯改善了。

    根據《georan》官網統計，截至今日瑞典確診數新增165例，累積確診數8萬8237人，死亡人數5865人。

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