比爾蓋茲35億「超豪華別墅」曝光 「世外桃源」坐享無敵湖景

豪宅內部的客廳。（圖翻攝自The Guiltinan Group地產拍賣官網）

2021/05/06 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲日前宣布與結縭27年的妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚，震驚外界，而身價高達1300億美元（約台幣3.6兆元）的他，擁有的房產、跑車及收藏也引發關注，外媒也帶外界開箱他位在華盛頓的豪宅。

綜合外媒報導，比爾蓋茲在加州和佛羅里達州都有房產，名下的跑車和藝術品珍藏更是不勝枚舉，他位在華盛頓州麥地納（Medina）的豪宅，名字為「Xanadu2.0」，在捷克文的意思為「世外桃源」，該字也曾在英國詩人柯立芝的大作「忽必烈汗（Kubla Khan）」中出現過。

請繼續往下閱讀...

報導提到，比爾蓋茲於1988年購入麥地納的土地，前後花了7年，共砸下6300萬美元（約新台幣17.6億）建置「世外桃源」，使用了50萬片以上的木板拼裝，前後出動300位工人搭造，才讓這棟現值逾1.27億美元（約新台幣35.5億）的豪宅，橫空出世。

報導指出，「世外桃源」坐享華盛頓湖的無敵美景，整座莊園面積為6.6萬平方英尺（約1854坪），豪宅內共有7間臥室、18套衛浴設備、游泳池及家庭劇院，還有一間高達24個座位的宴客餐廳和一間能容納150人左右的大型宴會廳。

報導也說，豪宅基本的高科技設備一樣不少，可客製化地按照屋內人數和所在位置調整燈光，最扯的是音樂還會跟著人一起移動，豪奢程度無法想像。而該宅的代表作是一間2100平方英尺（約59坪）的圖書館，存有許多比爾蓋茲的藝術珍藏，裡面還建了一個「大型酒窖」。

游泳池。（圖翻攝自The Guiltinan Group地產拍賣官網）

露臺可欣賞華盛頓湖的無敵美景。（圖翻攝自The Guiltinan Group地產拍賣官網）

「世外桃源」的代表作是約59坪的圖書館，裡面還建了一個「大型酒窖」。（圖翻攝自The Guiltinan Group地產拍賣官網）

臥室。（圖翻攝自The Guiltinan Group地產拍賣官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法