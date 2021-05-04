驚！豪宅社區泳池崩塌 大量池水瞬間灌入停車場

巴西「Parador」的海濱豪宅，有一座長25公尺的露天泳池。（圖翻攝自Instaingenieria官方YouTube）

2021/05/04 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕真的是水從天降！巴西日前一棟海濱豪宅發生游泳池崩塌意外，只見大樓內部25公尺長的公共泳池，因建築結構問題，在一秒內坍塌，而社區監視器也捕捉到此驚悚瞬間，所幸沒有造成人員傷亡，居民也被及時撤離至附近酒店。

社區泳池因結構問題瞬間塌陷。（圖翻攝自Instaingenieria官方YouTube）

綜合外媒報導，巴西聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）的韋利亞鎮（Vila Velh）於上月22日傍晚發生嚴重的坍塌意外，一棟名為「Parador」的海濱豪宅，先是有居民聞到社區游泳池飄出瓦斯味，不久後泳池底部便不堪負重，瞬間坍塌。

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社區地下室當時停了一部車子。（圖翻攝自Instaingenieria官方YouTube）

報導提到，社區泳池有25公尺長，目擊者稱事發時鋼筋水泥塊瞬間四處崩落，大量池水傾瀉灌入地下停車場，社區監視器也全程捕捉此嚇人場景，幸好當時停車場內沒人，僅有少數汽車毀損。

社區泳池崩落後，大量池水瞬間傾瀉而下，灌入地下停車場。（圖翻攝自Instaingenieria官方YouTube）

報導指出，豪宅住戶表示，泳池坍塌瞬間，他們只聽到一聲巨響，跑到陽台查看狀況時，才驚覺泳池不見了，大量的池水四溢到建築物外，許多住戶都認為事態嚴重，趕緊拿著重要私人物品就往1樓逃命，就連同層的樓板都有部分坍陷。

報導也說，豪宅落成至今才3年，建築技師現場勘驗後表示，泳池底部和樑柱有部分結構體不完整，加上負重的鋼筋慘遭腐蝕，才會造成泳池塌陷，建築物本體沒有問題；270位居民則在意外發生後被撤離到附近的酒店，目前已返家居住。

???? PISCINA SUSPENSA DE PRÉDIO DESABA



A piscina suspensa de um prédio de alto padrão em Vila Velha （ES） desabou na noite dessa 5ª feira （22）.



Imagens gravadas por moradores mostram a garagem inundada e vários pedaços de concreto.



+ pic.twitter.com/EDpNCcepHS — Folha Z （@FolhaZ） April 23, 2021

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