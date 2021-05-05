只准視訊奔喪 胡志偉拒絕 網民怒批港府「喪盡天良」

身在獄中的香港民主黨前主席胡志偉，今晚表明拒絕當局「視訊奔喪」的安排，因為「難以忍受對去世父親如此不敬」。（圖擷自民主黨臉書專頁）

2021/05/05 23:08

〔中央社〕香港民主黨前主席胡志偉今晚表明拒絕當局「視訊奔喪」的安排，因為「難以忍受對去世父親如此不敬」。據指出，身在獄中的胡志偉對於未能送別父親感到「痛徹心扉」。

胡志偉1月初因違反「港區國安法」遭收押迄今。他的92歲高齡父親4月中去世後，胡志偉向懲教署申請外出奔喪，但遭署方否決，只允許他透過視訊觀看喪禮。

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對此，香港民主黨臉書今晚刊登署名胡志偉團隊的聲明表示，4月上旬，胡志偉得知父親病危後，擬申請到醫院探望，惟因手續和時間的關係，未能到醫院見父親最後一面，對此感到十分難過。

聲明說，胡志偉至今對於未能送別父親感到「痛徹心扉」。

聲明表示，胡志偉作為胡家唯一的兒子，向署方申請送父親最後一程，是人情與道理的問題，請署方不要過分擔心。

對於署方建議派出懲教職員到場，透過電子器材讓志偉可以「瞻仰遺容」，胡志偉及其家人實「難以忍受對去世父親如此不敬」，所以拒絕有關安排。

民主黨主席羅健熙表示，該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方能重新考慮，讓胡志偉申請短暫外出，送別父親。

據香港電台報導，懲教署聲稱，近日留意到有媒體報導胡志偉父親喪禮，也注意到網上有人士號召喪禮當天到場支持。經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准胡志偉的奔喪申請。

胡志偉申請奔喪遭拒，許多網友在香港民主黨臉書專頁留文，痛斥港府當局「喪盡天良」、「泯滅人性」，形容此舉是「暴政不義」。

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