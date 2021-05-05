港民主黨前主席胡志偉在押 父親出殯卻不准奔喪

香港民主黨前主席胡志偉（見圖）先前因涉及港版「國安法」被捕、收押。據報導，他的父親4月間去世，日前舉行喪禮，他卻未獲獄方准許外出奔喪。（中央社）

2021/05/05 17:40

〔中央社〕香港民主黨前主席胡志偉先前因涉及「港區國安法」被捕及收押。據報導，他的父親4月間去世，日前舉行喪禮，但獄方卻未准許他外出奔喪。

綜合香港媒體報導，被收押的胡志偉向懲教署申請外出奔喪，但署方否決申請，只允許他以視訊方式觀看喪禮。

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官方香港電台引述懲教署回應指出，署方按照保安機制處理在囚人士的相關申請，一視同仁；根據條例，署方會考慮在囚人士所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等因素。

懲教署表示，近日留意到有媒體報導相關喪禮，也注意到網上有人士號召喪禮當天到場支持。經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准有關申請。

署方指出，對在囚人士家人離世深表同情，希望提供其他可行途徑予以協助，而署方正致力發展智慧監獄，因此決定首次提供視訊方式給在囚人士考慮使用。

今年初，胡志偉與大批泛民主派人士被警方依「顛覆國家政權」罪名逮捕，胡志偉原先與其他被捕人士都獲警方批准保釋，期間他交出一本英國公民（海外）護照（BNO）作為保釋條件。

但警方發現，胡志偉去年中曾因涉嫌干犯煽惑、舉行及參與未經批准集結罪，同年12月獲法庭批准保釋，當時的條件是交出全部旅遊證件。

為此，警方指他去年底未依法庭指示交出所有旅遊證件，違反當時的保釋條件，於是要求法庭撤銷他的保釋申請。

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