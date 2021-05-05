武漢肺炎》美國家實驗室絕密報告：武漢實驗室可能是疫源

武漢肺炎疫情，一直被外界質疑是武漢病毒研究所（見圖）外洩所導致。（法新社資料照）

2021/05/05 21:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自前年在中國爆發，至今已奪走逾322萬人命，中國當局極力否認武漢就是疫情源頭，卻始終提不出具體證據擺脫外界疑慮。美國廣播公司（ABC）3日獨家報導，一年前，美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL，Lawrence Livermore National Laboratory）科學家，對武肺病毒起源開展秘密研究，最終得出結論，當前大流行的武肺病毒可能就來自中國武漢的一座實驗室。

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室是美國著名國家實驗室之一，隸屬於美國能源部的國家核安管理局（NNSA，National Nuclear Security Administration）。該實驗室建立於1952年，早期由加州大學全權負責運行，2007年後改由NNSA負責運行，主要負責研發包括核武器在內的美國國防科技。

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報導中說，該實驗室情報部門「Z部門」研究人員去年5月27日發佈了這份列為「絕密」的報告。這份報告評估說，實驗室起源理論和人畜共患理論都是可信的，值得進一步調查。LLNL發言人證實，這份報告確實存在，但強調屬於國家機密，不適合透露細節。

美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）上月表示，美國情報機關並不確切知道武漢肺炎最初是在何時、何地或者如何開始傳播的，目前的調查聚焦兩大理論：一是透過接觸受感染動物，自然傳染給人類，另一是實驗室意外造成，情報機關還在調查武漢實驗室意外是否是疫情源頭，並強調目前尚無病毒從動物傳染給人類的證據。

美國務院於今年1月15日發文稱，武漢病毒研究所與中國軍方長期開展密切合作，還共同參與了RaTG13的相關實驗，RaTG13是蝙蝠冠狀病毒，其樣本最接近武肺病毒「SARS-CoV-2」（占96.2％）。該實驗室還曾發表多篇「功能增強」方面的研究論文，該研究旨在提高病毒在人類之間的傳播能力。據分析人士稱，美國國務院聲稱武漢病毒研究所與中國軍隊人民解放軍（PLA）之間有密切的合作關係，這是有充分依據的。

美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）1月間曾表示，越來越多證據顯示，武肺病毒起源的最可信理論，就是病毒是從中國的實驗室所外逸。博明是2020年1月最早示警武肺病毒起源的白宮官員之一。

美國新任國安顧問蘇利文2月間也指出，拜登政府目前無法準確判定武肺病毒究竟源自何方，部分原因是中國政府在這個問題上不夠透明，世界衛生組織仍然需要做出更多努力探究病毒的準確來源。

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