武肺怎麼來的？美國務院前調查員：疑似中國化武洩漏

美國務院前調查艾舍（David Asher）表示，可能是中國科學院武漢病毒研究所發生了生化武器洩露事故，才會讓武肺病毒傳播出來。（美聯社）

2021/03/13 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，目前已有將近1.2億人確診、逾263萬人病逝，不過武肺起源仍眾說紛紜。對此，美國務院前調查員、現為華府智庫哈德遜研究所高級研究員的艾舍（David Asher）表示，可能是中國科學院武漢病毒研究所發生了生化武器洩露事故，才會讓武肺病毒傳播出來。

據《福斯新聞》報導，艾舍任職國務院期間，曾為民主黨和共和黨進行機密情報調查，他所率領的小組，不僅發現了巴基斯坦核彈之父卡迪爾汗（Abdul Qadeer Khan）的國際核採購管道，還揭露了北韓隱瞞濃縮鈾的關鍵之處。

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艾舍認為，武漢肺炎可能是一種研發中的生化武器，但在過程中發生某些事故導致洩漏，如果這是真的，那不得不說武漢肺炎將成為有史以來最「成功」的武器，因為它讓全球GDP減少15％到20％，還奪走數百萬條性命。

艾舍指出，中國2007年公開宣布展開基因生化武器研發，到了2016年便禁止武漢病毒研究所談論任何情報，這可能是解放軍開始介入並從化武防禦轉向化武進攻的時候。

艾舍說，中國2017年更進一步停止讓相關人員公開說明將冠狀病毒做為化武載體的研究，但也正是在這個時候，中國解放軍開始在武漢病毒研究所資助相關計畫，讓人不得不心生疑竇。

艾舍表示，中國政府的舉動讓他想起了自己所負責的許多調查案，裡面包含著各種隱瞞和陰謀，更何況最初的染疫患者是在武漢病毒研究所附近出現，這樣的事實無疑意義重大。

中國方面起初聲稱武漢肺炎起源於當地的海鮮市場，但武漢病毒研究所多名科學家在2019年11月就因爆發流感症狀集體住院，這個時間點比中國官方記載的首起病例更早。

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