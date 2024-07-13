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三重賓士高速逆向撞飛警車！1警員不治、4人受傷

警車遭肇事車逆向高速衝撞後，車頭半毀，彈向後方騎樓。（記者吳仁捷翻攝）

警車遭肇事車逆向高速衝撞後，車頭半毀，彈向後方騎樓。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/13 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區今晨驚傳死亡車禍，一輛賓士車在行經正義北路時，突然高速逆向撞擊警車及白牌計程車，高速撞擊不僅導致車輛噴飛，還波及停在路邊的18輛機車及1輛黃牌大型重機車，場面十分嚇人。這起車禍導致1名員警死亡，以及4人受傷，且肇事駕駛疑似涉及毒駕。

綜合媒體報導，今晨約1時27分時，在三重區正義北路與龍門路交叉口發生死亡車禍，據指由25歲黃姓男子駕駛的一輛銀色賓士轎車，突然逆向撞擊在停等紅燈的警車，在警車後方的黑色多元計程車也一起被撞飛。由於衝撞力道相當大，警車被撞飛到對向的人行道，並卡在騎樓內，黑色多元計程車也一度被推擠到遠處，路旁的18輛機車、1輛大型重機也遭波及，撞擊畫面十分嚇人。

這起車禍也造成1名員警在被送醫搶救後，於今晨5時24分仍宣告傷重不治；另外共有4人受傷（包含另1員警）。至於肇事的黃男辯稱自稱精神不濟、疲勞駕駛，經查雖未涉及酒駕，但疑似有前科、且疑似涉及毒駕，後續已被依《公共危險》、《過失致死》等罪嫌送辦，具體情況尚待進一步釐清。

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛黃姓警員送醫不治，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦，從優撫卹黃員家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛黃姓警員送醫不治，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦，從優撫卹黃員家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛黃姓警員送醫不治，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦，從優撫卹黃員家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛黃姓警員送醫不治，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦，從優撫卹黃員家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛黃姓警員送醫不治，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦，從優撫卹黃員家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛黃姓警員送醫不治，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦，從優撫卹黃員家屬。（記者吳仁捷翻攝）

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