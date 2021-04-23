美參議員提法案 要求拜登政府解密武漢病毒所情報

2名美國共和黨籍聯邦參議員22日提出法案，要求拜登政府對涉及武漢病毒研究所與武肺病毒起源的情報進行解密。（歐新社資料照）

2021/04/23 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一直被外界質疑是武漢病毒研究所外洩所導致，2名美國共和黨籍聯邦參議員22日提出法案，要求拜登政府對涉及武漢病毒研究所與武肺病毒起源的情報進行解密。

《美國之音》報導，這項「2021年Covid-19起源法案」由密蘇里州的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）與印第安納州共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）共同發起。

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霍利在聲明中表示，1年多以來，任何對武漢病毒研究所提出疑問的人都被烙上「陰謀論者」的標記，世界想知道病毒是否為武漢實驗室疏忽的產物，但中共卻極力阻止相關調查，武漢實驗室和北京企圖掩蓋疫情起源的情報，拜登政府必須將這些訊息解密。

布勞恩也在聲明中說，確定武肺疫情起源對預防未來的疫情非常重要，隨著對病毒起源的調查和研究持續進行，拜登當局應解密與中國武漢的生物研究實驗室與武漢疫情之間任何潛在聯繫有關的情報。

美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）14日在參議院情報委員會作證時表示，情報機關還在調查武漢實驗室意外是否是疫情源頭，並強調目前尚無病毒從動物傳染給人類的證據。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）最近也說，儘管調查小組的結論是，實驗室洩漏是最不可能的一種假說，但這需要進一步調查。

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