中國廣西小官巨貪7.4億 嫖妓養情人買名車

中國廣西一名出納侵吞、挪用公款達1.69億人民幣，用於嫖妓、養情人、買豪車、日常奢侈消費等，被判處無期徒刑。（圖取自南寧法院網）

2021/05/04 00:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕自中國國家主席習近平嚴打貪腐以來，中國官場除了「錢色」、「權色」通吃的「大老虎」比比皆是，更屢屢傳出「小官巨貪」的驚人案例。廣西壯族自治區近日便宣判一起出納的貪腐案，該名出納侵吞、挪用公款達1.69億人民幣（約7.4億台幣），用於嫖妓、養情人、買名車、日常奢侈消費等。

綜合廣西南寧市中級人民法院門戶網站「南寧法院網」和中國媒體報導，南寧市興寧區城鄉建設服務中心（前南寧市興寧區東溝嶺開發辦公室）、南寧市東溝嶺經濟發展有限責任公司出納楊旭雁貪污、挪用公款、偽造公司企業印章案，4月29日一審宣判。楊旭雁被控利用職務之便侵吞、竊取、挪用公款1.43億人民幣，貪污罪被判處無期徒刑；挪用2600萬公款罪被判6年徒刑；偽造公司、企業印章罪，被判6個月徒刑。決定執行無期徒刑，並處罰金501萬人民幣，剝奪政治權利終身。楊表示服從判決，不上訴。

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楊旭雁被控在2010年10月至2020年4月擔任「東溝辦」、「東溝公司」出納期間，利用職務之便及單位管理、會計監督等方面的漏洞，以非法占有為目的，通過私刻銀行業務清訖章填寫現金交款單、變造現金交款單、偷蓋財務專用章和法人印鑑、修改同事報帳現金支票的金額數額等方式，先後多次侵吞、竊取東溝辦、東溝公司的國家公款。

為掩蓋其貪污、挪用公款的犯罪事實，楊旭雁透過製作虛假銀行對帳單、銀行存款利息單，偽造、變造東溝公司、北部灣銀行城北支行、興東支行公章等方式，製作虛假的銀行「詢證函」等財務憑證，應付單位檢查、審計和財務監督。

2020年4月20日，楊旭雁主動向南寧市興甯區監察委員會投案。「鳳凰新聞」指稱，楊在獲得鉅額款項後，將這些錢用於經商辦企業、購買名牌轎車、包養情人、嫖妓和日常奢侈消費。

中國這類「小官巨貪」的案例所在多有。「大紀元」報導，陝西省西安市一名居民委員會主任于凡涉貪金額達1.2億人民幣；北京市朝陽區孫河鄉前黨委書記紀海義受賄9000餘萬人民幣；安徽省烈山鎮烈山社區前黨委書記劉大偉涉貪逾1.5億人民幣；河北省大名縣前縣委書記邊飛貪污1.01億人民幣；黑龍江省龍煤集團物資供應分公司前副總經理于鐵義受賄逾3億人民幣；湖南省高速公路投資集團前副總經理彭曙、湖南高廣投資公司前總經理胡浩龍，分別受賄1.88億、1.7億人民幣。

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