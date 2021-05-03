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    G7外長親自現身倫敦開會 疫情以來首見

    七大工業國外長會議在英國舉行，也是疫情後外長們首度面對面會談，英國外長拉布（左）與日本外務大臣茂木敏充（右）舉行雙邊會談互相以手肘致意。（法新社）

    七大工業國外長會議在英國舉行，也是疫情後外長們首度面對面會談，英國外長拉布（左）與日本外務大臣茂木敏充（右）舉行雙邊會談互相以手肘致意。（法新社）

    2021/05/03 20:07

    〔中央社〕七大工業國集團（G7）成員國的外交部長今天齊聚英國倫敦準備開會。這是G7自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情開始以來，第一場面對面外長會議。

    路透社報導，東道主英國外相拉布（Dominic Raab ）會先與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對談。

    作為G7輪值主席國的英國，把這週會議視為重新確認西方影響力，以及處理疫情後復甦、氣候變遷、如何因應中國與俄羅斯等議題的一次機會。

    這次外長會議將為美國總統拜登（Joe Biden）上任後第一次出訪計畫奠定基礎。美國在前總統川普（Donald Trump）任內與傳統盟友陷入多年紛爭，英國下月舉行G7領袖峰會時，拜登將試圖恢復與它們的合作。

    除了加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國、英國等G7成員國，英國本週也邀請來自澳洲、印度、韓國的部長出席。會議將以今天傍晚的晚宴展開。

    但在那之前，拉布與布林肯將會面討論雙方的共同目標。現在拜登有意回頭參與全球對抗氣候變遷的行動，以及恢復被川普拋棄的伊朗核子協議，英國渴望好好把握時機。

    拉布昨天表示，為對抗俄國的不實資訊攻勢，G7將研究一份建立快速反應機制的提案；提及中國時，拉布則說，有必要挺身捍衛開放市場和民主。

    拉布表示：「我希望在這些領域保持全然堅定，不只是與地位重要的美國人，還要跟我國更多盟友肩並肩。這就是G7為何如此重要。」

    預料拉布與布林肯也會談到英美貿易協議談判。英國首相強生（Boris Johnson）形容，這份協議是英國脫離歐洲聯盟（EU）產生的最佳機會之一。

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