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    對抗新疆強迫勞動 拜登將在G7號召盟友施壓中國

    美國將在G7峰會中號召盟友對中國強迫勞動行徑施壓。（路透）

    美國將在G7峰會中號召盟友對中國強迫勞動行徑施壓。（路透）

    2021/04/24 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫害新疆維吾爾族人權、強迫勞動等行徑受國際強烈譴責。外媒透露，美總統拜登將在七大工業國集團（G7）領袖峰會中，推動盟友對中施壓。

    《路透》 報導，拜登已確認將親自出席6月於英國康瓦爾舉行的G7峰會。美副國安顧問兼國家經濟委員會副主席辛恩（Daleep Singh）當地時間週五指出，拜登將聚焦在民主與專制國家間的戰略對抗，尤其是針對中國，「G7成員是理念相近的盟友，我們想要採取實際且堅定的行動，展現出彼此在非市場經濟上的合作意願。」

    辛恩表示，G7要應對的挑戰包括證明開放、民主的社會仍有最大的可能性解決全球所面臨的最重大問題，專制並非最好的道路。

    辛恩提到，華府已準備採取強勢行動對抗中國在新疆人權迫害，但也會尋求與G7盟友擴展施壓力道，例如上個月美國、歐盟、加拿大及英國聯合對遭控迫害人權的中國官員實施制裁。

    辛恩說，實行細節仍在商議中，但峰會確實提供了一個美國陣線展現團結的機會，「我們的立場很清楚，那就當進口的產品是經強迫勞動生產時，消費者有權得知。」強調「我們的價值觀必須注入在我們的貿易關係中。」

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