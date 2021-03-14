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    G7批中修改香港選制 中共官媒扯「八國聯軍」先代官方反擊

    中共外圍官媒環球時報13日晚間則以「七國集團再難有八國聯軍的威風了」為題發表評論。（擷自環球網）

    中共外圍官媒環球時報13日晚間則以「七國集團再難有八國聯軍的威風了」為題發表評論。（擷自環球網）

    2021/03/14 19:25

    〔中央社〕針對七大工業國集團（G7）12日批評中國修改香港選制，並要求停止壓迫民主運動人士，中國中央至今仍無反應。但官媒先後發表評論，聲稱G7此舉是「粗暴干預」、「再難有八國聯軍的威風」。

    新華社今天凌晨以「荒唐聲明不得人心，粗暴干預注定徒勞」為題發表評論說，中國全國人大會議一通過修改香港選制的決定後，G7就「指手畫腳、說三道四」。而這一「罔顧事實、顛倒是非」的聲明，充分暴露這些國家「長期以來在香港問題上的粗暴干預和偽善本質」。

    評論聲稱，G7中的某些國家出於「搞亂中國、遏制中國發展」的圖謀，長期以來在香港問題上「扮演不光彩的角色」，近年來對「反中亂港分子禍亂香港」的行徑「或幸災樂禍，或煽風點火，或幕後操縱」。

    這項評論還說，G7此時推出這一聲明，既是「為了給他們在香港的代理人撐腰打氣，也反映了他們對今後搗亂空間被大大壓縮的焦慮不安」。

    評論宣稱，「由愛國者治理自己的國家」是國際公認的基本政治倫理，也是包括G7在內的世界各國「在政治制度設計中普遍遵循的原則」。若G7真以香港的未來和港人的福祉為念，就應改弦更張，立即停止「對涉港問題的政治操弄」。如果繼續「插手香港事務和干預中國內政」，不僅注定徒勞，也必將付出代價。

    中共外圍官媒環球時報13日晚間則以「七國集團再難有八國聯軍的威風了」為題發表評論，聲稱2020年6月口中國頒布港區國安法後，G7也曾發表個聯合聲明，但其「蠻橫無理的施壓」遭中方「蔑視」。因此，這次G7的新聲明會有什麼效果「無需期待」，是「廉價的政治姿態秀」。

    評論宣稱，當年中國遭到過八國聯軍欺凌，如今G7 「可搞不出那種衝擊力和威風了」，中國人會覺得G7「好滑稽」，而參加過八國聯軍的「那幾個國家大概會挺傷心的」。G7無法用炮艦政策改造今天的中國，他們的自尊就應該建立在「與中國相互尊重的基礎上」。

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