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    天兵媽懷孕不自知在機上臨盆 小孩出生後全機乘客鼓掌歡呼

    孩子的爸爸開心在臉書上分享當爸爸的喜悅。（圖擷取自Ethan Magalei臉書）

    孩子的爸爸開心在臉書上分享當爸爸的喜悅。（圖擷取自Ethan Magalei臉書）

    2021/05/03 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名天兵媽媽蒙佳（Lavinia Mounga）懷孕29週不自知，日前竟直接在飛機上生產。但讓人感到溫馨的是，機上沒有人因為自己時間被耽誤而生氣，反而在嬰兒順利被接生後開心鼓掌慶祝。

    綜合外媒報導，上月28日，一架達美航空（Delta Air Lines）準備從猶他州鹽湖城（Salt Lake）飛往夏威夷的班機上，蒙佳（Lavinia Mounga）突然出現宮縮，完全不知道自己已經懷孕近29週的蒙佳，面對這個突發狀況讓她不知所措，周遭旅客見狀也引起一陣騷動。

    所幸當時機上有一名家醫科醫師格倫（Dale Glenn）以及來自北堪薩斯城醫院重症病房護士班菲爾德（Lani Bamfield）、比丁（Amanda Beeding）及荷米彌（Mimi Ho），4人同心協力幫助蒙佳生產。

    當時機上另名乘客漢森（Julia Hansen）將過程錄下PO在影音平台抖音（Tiktok）上。起初漢森顯然不知道發生什麼事，表示該班機原本就已經延誤3小時，成功登機後，又因為機上突發事故，總共延誤了5小時都還沒起飛。

    之後漢森才知道，原來機上有乘客即將臨盆，她拿起手機拍下周遭乘客的表情，沒想到畫面中沒有一個人有不耐煩的神情，甚至還有人露出雀躍的神態；新生兒成功接生後，機上乘客聽到嬰兒哭聲，全都在歡呼鼓掌，畫面相當溫馨。

    當時和蒙佳同行的親友表示，蒙佳完全不知道自己懷孕；孩子的爸爸馬加里（Ethan Magalei）雖然當下不在飛機上，但得知消息後喜出望外，在臉書上PO出孩子待在保溫箱的照片，分享自己終於當爸爸的喜悅。

    @juliabernice

    It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me

    ♬ original sound - Julia Hansen

    機上另名女乘客將過程拍下上傳抖音，引發熱議。（圖翻攝自@juliabernice抖音）

    機上另名女乘客將過程拍下上傳抖音，引發熱議。（圖翻攝自@juliabernice抖音）

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