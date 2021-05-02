NASA小行星撞地球演習 科學家坦承：無法改變撞擊結果

NASA小行星撞擊地球演習，發現目前人類對此無能為力。（法新社）

2021/05/02 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕NASA日前進行小行星撞地球演習，他們模擬1顆大小約140公尺左右的小行星朝地球飛來，預測在半年內撞擊地球，演習結果發現，以目前地球的科技，沒有任何手段來阻止小行星撞擊。

綜合外媒報導，NASA日前進行小行星撞地球演習，他們模擬1顆被命為「2021PDC」小行星正朝地球飛來，「2021PDC」在4月19日被發現，當時預測有5%的機率在10月撞擊地球，在持續觀測下，在5月2日確認小行星極有可能撞擊歐洲或北非，由各國科學家所組成的國際團隊開始試圖透過各種手段來阻止小行星撞擊。

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6月30日進一步確認小行星會墜落在東歐地區，在撞擊前4天，確認「2021PDC」將落在德國、捷克、奧地利邊界區域，演習結果顯示，目前人類沒有任何手段來改變小行星軌道以避免地球浩劫。

研究小組表示，在如此短時間內，沒有方法阻止小行星撞地球，他們曾考慮用核彈來炸毀小行星，但核爆的不確定性高，最終他們坦承唯一的方法就是疏散撞擊區域民眾，來盡可能減少傷亡。

NASA近地天體研究中心（CNEOS）數據顯示，這種大小的小行星撞擊地球，有21%的機率造成百萬人傷亡，歐洲660萬人受到影響，同時小行星撞擊對環境和世界經濟的破壞難以估計，撞擊塵埃散佈到大氣中，可能會出現長達數年的寒冷天氣。

為避免地球浩劫發生，NASA將在下半年進行研究防禦系統DART（Double Asteroid Redirection Test，雙行星重新定向測試）測試，準備發射飛船撞擊一顆小行星，來看看改變小行星軌道的可能性。

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