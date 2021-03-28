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    「死神星」2068年恐撞地球？ NASA精確分析有新發現

    編號第99942號「死神星」（Apophis）被美國太空總署（NASA）列為潛在危險小行星，先前認為2029、2068年有可能撞擊地球，不過該機構重新分析後得出截然不同的新結論。（圖取自NASA JPL）

    編號第99942號「死神星」（Apophis）被美國太空總署（NASA）列為潛在危險小行星，先前認為2029、2068年有可能撞擊地球，不過該機構重新分析後得出截然不同的新結論。（圖取自NASA JPL）

    2021/03/28 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕編號第99942號「死神星」（Apophis）被美國太空總署（NASA）列為潛在危險小行星，先前認為2029、2068年有可能撞擊地球，不過該機構重新精確分析後，得到了新的風險數據，未來1世紀該小行星對地球都沒有危險。

    美國太空總署官網指出，小行星「死神星」於台灣時間3月6日上午接近地球，但與地球的最近距離將近1700萬公里之遙，沒有對地球造成任何影響，該小行星於2004年首次被發現，其直徑約370公尺，先前的預測指出，這顆小行星在2029年、2068年有機率撞擊地球。

    美國太空總署重新分析數據，近地天體研究中心工程師兼研究員法諾奇基亞（Davide Farnocchia）表示，透過光學與雷達等儀器觀測，將「死神星」軌道的誤差值從數百公里降至數公里，因此已經更加確定了它未來的動向預測，「我們現在可以將『死神星』從風險清單中刪除。」

    法諾奇基亞解釋，「『死神星』在2068年對地球不會有影響，而且我們的計算結果顯示，至少在未來100年內沒有證據顯示它存在任何風險。」

    根據《美國有線電視》（CNN）報導，目前歐洲太空總署的近地天體協調中心也已經從風險列表中將「死神星」移除。

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