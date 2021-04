小行星掠過地球！ 佛州數百人目睹太空「火球」炸裂

2021/04/14 17:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州日前有數百位民眾目睹一顆貌似火球的的不明太空飛行物從空中掠過,下一秒疑似直接爆炸,發出的火光瞬間照亮夜空,有不少網友在推特上分享直擊畫面,引發熱烈討論。有天文學家認為,這顆不明火球很可能是「2021 GW4」小行星的碎片,並表示這顆小行星當天距離地球僅約2萬6232公里。

綜合外媒報導,當地時間12日晚間約莫10點16分(台灣時間13日早上10點16分)左右,佛州估計有數百人親眼目睹壯觀的流星景象,一顆火球從黑夜中飛過,緊接著疑似爆炸,伴隨一陣刺眼亮光消逝在空中,不少人都對眼前的景象驚嘆,並在網路上討論起這件事。

對此,美國流星協會(American Meteror Society)表示,事後收到逾160份從佛州及巴哈馬群島地區(Bahamas)看到「火球爆炸」的舉報。天文學家柯維(Zach Covey)表示,不明火球很可能是「2021 GW4」小行星碎片。

太空和天文學新聞網站《Space.com》指出,小行星2021 GW4首次被天文學家發現是在本月8日,長約14英呎(約4公尺),相當於一輛汽車的大小。2021 GW4在美東時間12日上午9點(台灣時間12日晚間9點)最接近地球,約1萬6300英里(約2萬6232公里),比地球到月球的距離還近(38萬4400公里)。

