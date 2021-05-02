香港電台將砍YT、FB上架逾1年節目 員工批：刪除歷史

香港電台廣播處長李百全自上任以來動作不斷，近日更傳出港台放在YouTube及Facebook等平台上的節目，只要是上架超過一年的都將刪除，這項消息傳出後再度引起外界議論。（路透）

2021/05/02 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港電台廣播處長李百全自上任以來動作不斷，近日更傳出「香港電台」（下稱港台）放在YouTube及Facebook等平台上的節目，只要是上架超過一年的都將刪除，這項消息傳出後再度引起外界議論，外界關注包含像屢次獲獎的「鏗鏘集」，以及知名的「頭條新聞」、「議事論事」、「視點31」等節目，播出超過一年的集數都將「被消失」，有港台員工更批相關做法將「刪除歷史」。

李百全自上任港台廣播處長以來爭議不斷，除有多位高層人事變動，多個王牌節目更遭下令停止製作，或是臨時抽掉原本即將播放的集數，先前就曾被質疑是因節目內容涉及政治敏感議題，外界也砲轟李百全政治凌駕專業、維穩至上，不料近日又傳出，針對播出超過一年、放在YouTube及Facebook等平台上的節目，港台將進行下架。

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香港電台發言人昨也證實這項消息，但未透露具體執行的時間、以及哪些節目受影響，不過有消息人士指「相信會很快」。發言人還稱這項安排是與港台官方網頁的一貫做法看齊，但目前在港台YouTube頻道上，最舊的節目是在2007年上傳，一旦新政策實施這些舊節目都將「被消失」。針對這項作法，有港台員工批評，是變相將過去已在其他平台發布的節目都下架，包含高收視率的「鏗鏘集」、「頭條新聞」等都會消失，員工批評這項作法是在刪除歷史、進行大清洗。

其中有31年歷史的《頭條新聞》，早在去年6月19日後就已暫停製作。「鏗鏘集」多年來記錄香港歷史，討論面向涵蓋政治、經濟、民生議題，相關節目包含六四30周年的「八九演義」系列、2014年的雨傘運動、2017年特首選舉、「7.21元朗黑夜」等，先前由編導蔡玉玲所製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」則被控在採訪查冊車牌時作出虛假陳述，並被判有罪。

李百全是在今年3月1日上任港台廣播處長，自他上任以來人事頻現變動，包含港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞及兩名監製方曉山及廖慧玲，助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐等人都陸續辭職，同時行政署前署長蔡潔如空降出任廣播處長顧問、商經局助理秘書長（通訊及創意產業）張恩慈則是出任港台高級經理，來自通訊辦的娛樂事務管理主任陳志輝及黃慧賢則分別擔任經理和助理經理。

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