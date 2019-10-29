漏刪1則挺港留言 中國網路審查員遭開除

有中國網路審查員透露，有同事因漏刪除一條挺港的網路評論，竟因此遭開除，他所屬的審查公司也因此被開罰5000元人民幣（約新台幣2萬2）。圖為示意圖。（歐新社）

2019-10-29 10:35:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局多年來透過「防火長城」（Great Firewall），過濾中國民眾在網路上看到的內容，並審查民眾的言論，近日則有網路審查員透露，有同事因漏刪除一條挺港的網路評論，竟因此遭開除，他所屬的審查公司也因此被開罰5000元人民幣（約新台幣2萬2）。

長期關注中國宗教及人權議題的《寒冬》（Bitter Winter）雜誌報導指出，河南一家負責審核網路評論信息的公司員工透露，他的一位同事於8月底時因未攔截到一條網友支持香港民主運動的評論，而遭直接開除，該公司也因「監管」不當被罰5000元人民幣（約新台幣2萬2）。

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這名員工也提到，包含六四、台獨、港獨、疆獨，以及與毛澤東、習近平相關的內容，多年來都被列在管控範圍內，只要出現相關評論都要立即刪除。該名員工也提到，除了屏蔽，也可能遭到警告，甚至會由網警採取相應的措施監控或者抓捕。

報導也提到，中共也限制民眾前往香港、台灣等「敏感」地區，針對公職人員的管控則是更為嚴厲。江西省某縣政府於9月時發布文件，要求各機關單位、國有企業管理人員、公辦單位從事管理的人員、基層群眾性自治組織中從事管理的人員等都被要求，只要持有公民普通護照、往來台灣通行證、往來港澳通行證都須全部上繳，違者將受到處分。

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