誰都逃不過！驚見「敏感詞」 溫家寶也遭微信、媒體禁文

前中國國務院總理溫家寶。（歐新社）

2021/04/19 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國「網路審查」近年來越來越嚴格，連前中國國務院總理溫家寶日前發表的文章都被刪除。溫家寶日前在《澳門報導》發表追憶母親的文章，但疑似提到「我心目中的中國，應該是一個充滿公平正義的國家」，被認為對當權不滿，文章因此被微信禁止分享，媒體也將轉貼的文章刪除。

綜合媒體報導，溫家寶《我的母親》一文於今年3月25日至4月15日分4期在《澳門報導》刊登，微信上可找到該文全文，部分中國網媒亦有轉載。文中，溫家寶談論到母親的傳統價值觀，最後他並寫「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過」。

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然而，溫家寶這篇文章目前已遭到微信禁止分享，原因是「文章違反《微信公眾平台運營規範》」，而部分轉載文章的媒體，也已經將文章刪除。對此中國海外網友紛紛留言表示「真的是微信之前人人平等耶」、「大膽！」、「連前任總理都這種待遇了」、「說明什麼？說明在這種體制下沒有一個人是安全的！」、「中共前任高官都這樣待遇，更說明中共體制制度問題嚴重」。

對此，中國獨立媒體人高瑜在推特PO文表示：「微信連溫家寶清明紀念母親的文章都屏蔽，真讓人無語。我想溫家寶的『四個意識』、『兩個維護』的自覺性、領悟性怎麼也比馬化騰水平高吧？何況騰訊的微信主管！」

溫家寶這篇文章目前已遭到微信禁止分享，原因是「文章違反《微信公眾平台運營規範》」。（擷取自推特）

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