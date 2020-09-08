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    澳洲智庫：微信和TikTok將中國審查制度推向全球

    2020-09-08 21:14:18
    澳洲智庫表示，微信和TikTok將中國審查制度推向全球。（路透）

    澳洲智庫表示，微信和TikTok將中國審查制度推向全球。（路透）

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫研究發現，從微信到TikTok，中國最受歡迎的社群媒體平台正不斷審查美國和其他地區的內容，在「防火長城」外對國際使用者採取已實踐多年的網路審查制度。

    《彭博》報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）今（8）日發布的報告指出，在這些中國社群軟體展開業務的大多數國家中，字節跳動的TikTok經常掩藏或隱匿反映政治動向、性別和性取笑或宗教的詞語。微信審查的大部分內容都是支持香港民主運動人士以及美國和英國使館有關北京於6月底頒布的香港國安法的訊息。

    該報告作者之一瑞安（Fergus Ryan）表示，TikTok一開始是青少年上傳聽音樂對嘴短片的地方，現已成為政治抗議的論壇，包括「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。報告指出，數種語言與LGBTQ相關的主題標籤也遭壓制。過去遭審查的其他主題還包括對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的批評。

    微信長期以來一直遵守中國的審查規定，而只在中國境外營運的TikTok則否認它們受到中國政府影響。

    微信長期以來一直遵守中國的審查規定。（法新社）

    微信長期以來一直遵守中國的審查規定。（法新社）

    瑞安表示，「TikTok是一種更精心策畫的體驗，該平台具有強大的功能來決定向用戶提供哪些內容」，「大多數主題標題在TikTok代碼中進行分類的方式，與對待恐怖組織、非法物質和咒罵詞的方式相同」。

    報導提到，美國川普政府對TikTok和微信的禁令將於9月中旬生效，字節跳動正捲入有關美國公司收購TikTok的敏感討論中。但在中國稱有權批准或阻止技術出口的交易後，有關交易的變數增加。

    瑞安表示，中國新發布的出口限制強調了北京政府如何保持對內容審核的控制，並認為字節跳動的演算法是國家安全問題。

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