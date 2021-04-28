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    修例加強控制！中共手伸高校基層 學者憂打壓學術自由

    中共領導人習近平。（路透）

    中共領導人習近平。（路透）

    2021/04/28 16:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中共洗腦手段不斷，近日完成修訂《中國共產黨普通高等學校基層組織工作條例》，將加強中共對於高校的控制，學者對此也表達憂心，認為學術自由可能進一步遭到打壓。

    根據《自由亞洲電台》報導，中共近日修訂《中國共產黨普通高等學校基層組織工作條例》，並由中共中央印發，交地區部門執行，該條例將會加強中共對高校基層的控制，規範高校基層的黨組織工作，要求落實黨的領導至各方面，高校黨委也能視狀況於院系黨委增設紀律委員。

    條例中新規定「專職輔導員崗位」按照師生比算法，不低於比例1:200，而「專職思想政治理論課教師崗位」則不得低於比例1:350。美國福坦莫大學法學院中國法律和治理專家明茲納（Carl Minzner）指出，這樣規定比例就是要穩定增加大學內「效忠中共」的人士，藉此將中共控制網路深入基層。

    明茲納說，過去中國高校能用「上有政策，下有對策」的方式來規避中央命令，但修例後這樣的作法恐被破壞，而近10年中共加大打壓力道，讓學術人士公開演講意願大幅下降；英國牛津大學政治學者桑頓（Patricia M. Thornton）則分析，修例讓學術界和中央組織更緊密配合，恐進一步打壓中國學術自由發展，而未來香港學校也可能受到影響。

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